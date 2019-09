Penis-joke går amok: Sjældent set større

Realitydeltagere er sjældent kendt som de mest generte. Og første afsnit af den nye sæson af 'Ex on the beach' understreger da også til fulde den fordom.

Her er det deltageren Julie, der sætter gang i villaen ved at præsentere resten af holdet for en decideret imponerende udgave af det mandlige kønsorgan.

Omend der ikke er tale om den helt ægte vare.

Julie Frederikke Jørgensen sætter gang i festen i 'Ex on the beach'. Foto: Janus Nielsen

- Den skal lige kæles lidt med, joker hun til stor morskab for resten af holdet, hvoraf drengene - ikke overraskende - føler sig en smule truet.

- Jeg er mega misundelig. Den er fandme stor, konstaterer en af fyrene ærligt.

Se den sjove video ovenfor.

God... humor. Foto: Janus Nielsen

