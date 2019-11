Pinlig Silas afslører: - Det er helt åndssvagt

Danser Silas Holst har altid en pose på sig, hvis muligheden for at samle et par flasker byder sig

At samle flasker er slet ikke kun forbeholdt romaer eller andre, der mangler en ekstra skilling på lommen.

Det kan danser Silas Holst skrive under på. Under sin medvirken i aftenens afsnit af 'Riising Late Night' på Kanal5, fortæller 'Vild med dans'-stjernen, at han selv har omvendt sig til at blive en habil pantsamler:

- Det er helt åndssvagt, men jeg kan ikke rigtig gå forbi en plastikflaske uden at samle den op i min plastikpose.

- Det startede fordi, min datter jo lærer i børnehaven, at man ikke må svine, og man skal samle skrald op, og det er jo godt.

- Så det startede egentlig med, at jeg tænkte, at jeg ville hoppe med på den leg og vise, at det er sådan, man gør det. Men så blev det en hobby, og så fandt jeg ud af, hvor mange penge der egentlig er i at samle pantflasker.

Silas fortæller i samme dur, at man sagtens kan samle ind til halvdelen af ens indkøb i Netto, så det kan faktisk godt betale sig. Men han kan dog alligevel ikke helt forlige sig med tanken som pantsamler.

– Det er så pinligt, der er faktisk nogle gange, hvor hvis jeg så har tjekket min jakke ind på en eller anden natklub, så har jeg også tjekket en pose pantflasker ind, siger han.

