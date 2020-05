Populær dansk tv-vært er blevet forlovet

Forårsforelskelsen er kulmineret for tv-journalisten Tine Gøtzsche og hendes kæreste, forfatter Mads Nygaard.

Han har nemlig været på knæ, og parret skal giftes, afslører den vordende gom på Facebook. Og over for Billed-Bladet bekræfter den tidligere DR-nyhedsvært forlovelsen.

50-årige Mads Nygaard og 53-årige Tine Gøtzsche stod frem som par i 2018 efter omkring et års forhold og mange års venskab.

Tine Gøtzsche bor i København, mens hendes kommende mand er bosat i Nordjylland, og det er fortsat planen at have et såkaldt 'COLA-forhold' - Couples Living Apart.

- Vi har børn i hver sin ende, og de har deres liv der, og det laver vi ikke om på, siger Tine Gøtzsche, der har teenagesønnen Jakob, til Billed-Bladet.

Der tilføjer hun, at brylluppet formentlig skal stå næste år. Men de nærmere detaljer - også om frieriet - holder det nyforlovede par for sig selv.

Efter næsten 22 år i DR sagde Tine Gøtzsche sit faste job op i 2018 og har siden arbejdet freelance.