Raser igen: - Lort og lagkage

TV2's Peter Ingemann erkender, at han er irriterende

'Så kør dog for helvede ordentligt!!!'

Den folkekære TV-2 vært Peter Ingemann raser igen på Facebook. Denne gang om hensynsløs kørsel, som han mener er til livsfare for ham og datteren.

De både rasende, platte og sjove kommentarer på sociale medier kommer med jævne mellemrum fra Peter Ingemann. Det har fået flere af hans følgere til at bede ham holde igen.

Peter Ingemann, hvorfor raser du så ofte?

- Jeg er en barnlig person og rasende til tider. Mine opslag afspejler meget fint, hvem jeg er. Jeg lægger også meget sjovt og hyggeligt op. Jeg synes ikke generelt, at jeg er en sur, gammel mand.

- Er du så blevet en sur, halvgammel mand?

- Øhh, nej, jeg synes ikke det er specielt surt eller gammeldags ikke at ville køres ihjel på landevejen. Synes du bare, vi skal køres ind i en væg?

Nej, bestemt ikke. Men du har fået en henvendelse fra en følger, der synes, at du lukker for meget lort ud. Har han en pointe?

- Hvis du kommer på en restaurant, hvor du ikke kan lide maden, så kommer du der ikke igen. Jeg er da højst sandsynligt både irriterende og tumpet, det kan han da godt have en pointe i.

Har han en pointe i, at du kommer med mange sure opstød?

- Jeg mener ikke, at der kommer mange sure opstød. Jeg synes, det er en blanding af sjov og ballade og plathed. Jeg tegner tissemænd på mine billeder og alt er meget forskelligt. Hvis der er en situation, som jeg synes er irriterende eller dum, så skriver jeg om det. Ligesom I gør. Hvis han bliver stødt af det, så skal han ikke følge mig. Så er den ikke så meget længere.

Hvordan har du tid til at lave alle de opslag?

- Når jeg er ude og rejse, har jeg meget fritid mellem optagelserne. Når jeg er hjemme, lægger jeg ikke ret meget op.

Hvorfor er det nødvendigt med alle de opslag?

- Facebook er lort og lagkage, det er underholdning. Der var en debat om, at man redigerede barnebilleder. Jeg gik altid nøgen rundt som barn. Derfor lagde jeg et billede op, da jeg var splitternøgen bare med en påmalet tissemand. Men der gik 30 sekunder, så var jeg blevet anmeldt. Så det må jeg desværre ikke.

Peter Ingemann: - Jeg har stadig svært ved at sige det i dag

Billedet af en lille Peter Ingemann er trykt i hans kommende bog, 'Nær afgrunden', der udkommer torsdag 24 oktober på Gyldendal. Privatfoto

Vil du blive ved med at lave rasende opslag?

- Det er da bedre, at en kendt tv-vært er rasende, end at en kendt tv-vært keder sig. Så det bliver jeg nok ved med, lyder det fra den morsomme tv-vært, der slår fast, at alle opslag er lavet med 'fuldt overlæg'.

- Der er ingen euforiserende stoffer inde over, siger Peter Ingemann.



