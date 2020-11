Av for en afvisning

Den nye deltager i 'Ex on the Beach', Andreas, har afvist Sidsel på det vildeste efter en tur i byen

Andreas Korsbakke er ny mand i 'Ex on the Beach', og allerede ved ankomsten får den tidligere deltager skabt røre i villaen.

Han er ex til Sidsel Borg, der har været med fra programmets start, og der bliver lagt sandheder på bordet, da der bliver spurgt ind til deres fortid.

Det viser sig nemlig, at Andreas har afvist Sidsel på det groveste efter en aften i byen, hvor hun længe havde gået og kigget efter amagerkaneren.

- Jeg fik ham endelig med hjem en morgen, og så lige pludselig finder han på en eller anden fucking dårlig undskyldning med, at hans kammerat er blevet syg, og at han var nødt til at gå, fortæller Sidsel, der stadig er sur over episoden.

Andreas forklarer sig med, at han troede, at de to skulle videre til fest, og ikke hjem til Sidsel.

- Jeg stak af, mens hun var på toilettet, fortæller Andreas.

Men i stedet for at tage hjem efter at have afvist Sidsel, så tog han videre.

- Der var faktisk en anden pige, der spurgte, om jeg ikke kom, fortsætter han, mens Sidsel chokeret ser på ham.

De med at være 10 startede i 'Ex on the Beach'-villaen. Siden er Louise sendt hjem, mens der kommer flere og flere ex'er ind. Foto Janus Nielsen

Jubler: - Det lort har ødelagt mit liv

Undskyldningen var, at der også var fest og alkohol hos den anden pige, men det er ikke ensbetydende med, at Sidsel har tænkt sig at tilgive Andreas.

- Jeg skal lige have sagt til Andreas, at jeg synes, at han er en mega kæmpe nar. Det er jo den vildeste afvisning nogensinde.

Begge understreger, at der ikke er sket mere mellem dem end afvisningen.

