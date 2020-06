Realitybabe har fået lavet bryster

Amanda Mogensen, der har deltaget i 'Ex on the Beach', har netop fået lavet nye bryster

Realitystjernen Amanda Mogensen, der er kendt fra 'Ex on the Beach', har efter mange måneders ventetid endelig fået lavet nye bryster.

Det har længe været i Amandas overvejelser, at hun skulle lægge sig under kniven og få større bryster, og i dag kom dagen.

Hun er næsten kun lige vågnet fra narkosen, da Ekstra Bladet får fat på hende.

- Jeg har fået fortalt, at alt gik perfekt. Jeg havde det lidt mærkeligt til at starte med. Jeg havde det, ligesom når man er rigtig fuld og bare lige skal knække sig for at få det bedre. Den fornemmelse havde jeg, så det gjorde jeg og fik det bedre, siger hun.

Se også: Nu vil Joy Mogensen stoppe Nikolines domæne-misbrug

Amanda Mogensen har tidligere fortalt, at hun skulle have lavet dråbeformede bryster, men det har ændret sig siden.

- Jeg vil gerne have fylde op, men ikke de der helt runde pornopatter. Jeg havde ikke grimme bryster før, jeg havde faktisk ufattelig pæne bryster, hvis jeg selv skal sige det. Jeg følte bare ikke, at de passede til min krop, siger Amanda Mogensen.

I tvivl om størrelsen

Amanda Mogensen vil ikke løfte sløret for, hvilken størrelse hun har fået lavet, da hun ønsker, at folk danner sig et indtryk ud fra brysterne og ikke størrelsen.

Men over for Ekstra Bladet fortæller hun, at de er blevet større, end hvad hun først havde sat sig for.

Se også: Efter bruddet: Kan score millioner

- Jeg var i tvivl om størrelsen. Jeg havde først besluttet mig for én størrelse, men mine veninder og bekendte rådede mig til at vælge en størrelse større. Da jeg kom derind igen, valgte jeg en størrelse større. Men nu skal de heller ikke være større, fordi så bliver det for meget, siger Amanda Mogensen.

Jeg er så tilfreds

Hun har endnu ikke fået set det færdige resultat, men hun har forsigtigt løftet ud i sportsbhen for at se det nye frontparti.

- Det er så surrealistisk og flot. Jeg er så tilfreds, mere end tilfreds. Det er den bedste oplevelse nogensinde, siger Amanda Mogensen og tilføjer:

- Jeg ville sagtens kunne gøre det igen, altså ikke fordi jeg vil have større bryster, men fordi jeg blev så glad, da jeg vågnede op.

Amanda Mogensen offentliggjorde en række grænseoverskridende fotos i maj måned. Se dem her - og læs hvorfor hun valgte at gøre det (+).