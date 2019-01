Realitystjerne efter 'Love Island': Jeg måtte gå til psykolog

Efter Rasmus Kamai Pedersen deltog i 'Love Island', har han indset, at han måske ikke er klar til kærligheden

Rasmus Kamai Pedersen var en af de mere fremtrædende medvirkende i TV3s realityprogram 'Love Island', der blev optaget i en villa på Mallorca i efteråret.

Den 25-årige kæmpede med at finde den helt rigtige pige og måtte skifte ud flere gange og endte da også uden en partner.

Men programmet blev startskuddet til noget helt andet for Rasmus Kamai Pedersen. Efter hjemkomsten indså han nemlig, at der var flere personlige ting, han skal bearbejde og har derfor taget et stort skridt.

- Jeg er blevet tilknyttet en psykolog. Det var mig selv, der tog kontakt. Jeg tænkte, at med alle de ting, jeg har været igennem inden for de seneste fem år, er det måske en meget god ide at få talt ud efter det hele, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har haft en barndom, der har været lidt turbulent, hvor jeg har måtte modnes hurtigt og hjælpe min mor med forskellige ting. Derudover har jeg været igennem et længere sygdomsforløb, som jeg ikke har fået bearbejdet ordentligt, tilføjer han.

En hårdtslående sygdom

I december 2015 fik Rasmus Kamai Pedersen besked om, at han havde lymfekræft. Det betød, at han skulle igennem et års forløb med kemoterapi og strålebehandlinger. Efterfølgende har han blandt andet mistet håret og senere fået en hårtransplantation.

- Det var en ordentlig satan på 14 centimeter, fortalte han om tumoren i oktober.

- Men i pandekageform, så den bulede ikke ud. Den lå bare og trykkede på luftøret, så det var derfor, at jeg følte, jeg ikke kunne trække vejret ordentligt, når jeg lå ned, forklarede Rasmus, der i dag har et ar på brystet som en evig påmindelse. Han er nu erklæret rask.

Udover sygdommen har realitydeltageren også andre personlige ting med sig i bagagen, som han hidtil har skudt fra sig.

Rasmus Kamai Pedersen er født og opvokset i den jyske by Brædstrup. Han mødte først sin far, da han var fyldt 20 og ser ham kun to gange om året.

- Jeg tror, at når man er med i et program, hvor du er lukket inde 24/7 uden din telefon i så mange uger, så lærer man sgu sig selv at kende, og man lærer sine svagheder at kende, slår han fast.

Der var specielt én episode i villaen, der gjorde indtryk på ham. Det var et spil med forskellige udfordringer, som deltagerne konkurrerede i. Her ender Rasmus med at ryge ud tidligt sammen med sin partner Amanda. Det gjorde ham sur og oprevet, hvilket gik ud over hans daværende partner Amanda.

Generelt havde Rasmus en oplevelse af, at hans temperament hurtigt fik ham op i det røde felt.

- Det er bare gået op for mig efter flere små diskussioner inde i villaen, at mit temperament ødelægger nogle ting for mig, siger Rasmus.

I dag arbejder Rasmus som sælger, men er ikke helt sikker på, hvad han vil i fremtiden. Han er også blevet en del af Digital Danmark, som er et firma der er med til at promovere danske influencers.

