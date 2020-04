Realitystjerne raser: - Du er en idiot!

Den ellers lumre stemning mellem Ditte og Mikkel i 'Ex on the Beach' bliver pludselig ændret drastisk

Det er ikke altid helt nemt at holde styr på, hvilken af pigerne i 'Ex on the Beach', som Mikkel er interesseret i.

For øjeblikket vil han gerne fange Louises interesse, men samtidig hygger han under lagnerne med Ditte.

I et nyt afsnit af Dplay-programmet tager han en ny beslutning, men den falder bestemt ikke i Dittes smag.

- Jeg ved godt, hvad Ditte vil, men hvis jeg har sex med hende nu, er mine chancer helt ødelagte med Louise, forklarer Mikkel i afsnittet, da Ditte lister ind til ham i sengen efter mørkets frembrud.

- Han er jo sød, og jeg lurede, at han sov alene, så hvorfor ikke?, lyder det fra Ditte, der dog mærker, at Mikkels interesse ikke er stor.

- Skal vi holde i hånd?, spørger hun ham, hvorefter han afviser hende.

- Mikkel skulle have sagt: Ja, selvfølgelig skal du sove her Ditte, lad os putte. De sidste nætter ville du gerne putte med mig, nu vil du ikke. Du er en idiot!, lyder det fra en skuffet Ditte, der forlader soveværelset igen.

