Rockmusikeren Little Richard er død

Rockmusikeren Little Richard, der blandt andet er kendt for hits som 'Tutti Frutti', er død - 87 år gammel.

Det skriver musikmagasinet Rolling Stones.

Musikerens søn, Danny Penniman, bekræfter ifølge musikmagasinet dødsfaldet.

Den 87-årige musiker med det borgerlige navn Richard Wayne Penniman døde lørdag, og dødsårsagen er endnu ukendt.

Little Richard på scenen i Memphis i 2004. Foto: AP

Little Richard er mest af alt kendt for hittet 'Tutti Frutti', som udkom tilbage i 1956. Siden da udgav han hits på stribe - heriblandt 'Long Tall Sally', 'Good Golly Molly' og 'Rip It Up'.

Richard er af mange blevet udråbt som en pioner inden for rock and roll og var især kendt for sine store skrig og voldsomme energi, når han var på scenen.

Hans sange blev blandt andre fremført og indspillet af store stjerner som Elvis Presley, The Beatles og The Rolling Stones, og han har desuden sin egen stjerne på Hollywoods ikoniske Walk of Fame.

Little Richard havde altid god energi, når han var på scenen. Foto: AP

Little Richard var gift med Ernestine Harvin fra 1959 til 1964 og efterlader sig blandt andre sønnen, Danny Penniman.

