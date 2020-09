Rolling Stones forventer stort salg af mundbind i ny butik

Rolling Stones trodser coronapandemien og slår onsdag dørene op for bandets første merchandise-butik i London.

- Hvorfor åbne en butik under pandemien? Det skyldes vores evige optimisme, siger Mick Jagger i en videomeddelelse, der blev frigivet tirsdag.

Allerede inden åbningen bliver det spået, at mundbind med bandets ikoniske logo, der forestiller en mund, som rækker tunge, bliver en bestseller.

Af andet merchandise finder man t-shirts, jakker, vandflasker, notesbøger, paraplyer og pakker med plektre til dem, der håber af kunne gøre guitaristen Keith Richards efter.

Men holdet bag butikken håber også på, at det bliver mere end bare en butik.

- Projektet står vores hjerter nært, og det er oplevelsen, der er mindst lige så vigtigt for os, siger David Boyne, direktør for Bravado, der står for merchandise hos musikselskabet Universal Music.

Butikken er udstyret med storskærme, der skal vise optagelser af bandets koncerter gennem flere årtier, mens deres største hits og bluesklassikere giver soundtracket til shoppingen.

Det gennemgående tema for butikken bliver bandet ikoniske farver, rød og sort, mens gulvet er lavet af glas med kig ned til Rolling Stones' sangtekster.

- Oplevelseselementet var virkelig vigtigt for os, forklarer Boyne.

- Mit yndlingsrum i butikken er nedenunder, hvor lydrummet ligger med røde paneler og røde neonlys. Det er bare et godt og fantastisk sted at tage et billede til Instagram, tilføjer han.

Butikken ligger på Carnaby Street - en gade, der også betyder meget for bandet, fortæller forsangeren.

- Vi plejede at arbejde i området, vi øvede der, og vi spiste i nærheden. Det er ikke et dårligt sted at have en butik, siger Jagger.

Ejerne af shoppen har desuden forhåbninger om, at de indkøbslystne englændere vender tilbage til området, der ellers har ligget øde hen under pandemien.