Rolling Stones truer med at sagsøge Trump

Rolling Stones truer med at sagsøge USA's præsident, Donald Trump, hvis han fortsætter med at bruge rockgruppens musik i sine politiske fremstød.

Den 74-årige Trump anvendte for nylig sangen 'You Can't Always Get What You Want' under et stort vælgermøde i Tulsa i Oklahoma.

Siden 2016 har det britiske rockband klaget over, at Trump anvendte gruppens numre, men uden held.

Ved Trumps indsættelse som præsident i januar 2017 blev 'Heart of Stone' spillet. Men efter fire års resultatløse anstrengelser øger Rolling Stones nu presset på Trump.

Bandet, inklusive frontfiguren Mick Jagger og guitaristen Keith Richards, har sammen med amerikanske BMI, som varetager musikere og andre kunstneres rettigheder, fundet en metode, hvorpå de kan sagsøge Trump for brud på musikrettigheder.

- Det kan være sidste gang, at Trump anvender nogen som helst sange af Jagger/Richards under sine valgkampagner. Hvis Donald Trump fortsætter, vil han blive sagsøgt, udtaler gruppen lørdag til det amerikanske magasin Rolling Stone.

Adskillige andre musikere, deriblandt den afdøde Tom Petty og Neil Young, har kritiseret Trump for at bruge deres musik og forsøgt at få ham til at stoppe med det.