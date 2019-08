Rygehaderen Falktoft: Blev betalt af tobaksindustrien

Radioværten beskylder tobaksproducenter for at sælge deres sjæl for penge, men han arbejdede selv for British American Tobacco i 2016

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Peter Falktoft står bag den populær anti-ryger podcast på P1 'Danmarks Dræber #1'. Her kalder han blandt andet tobaksindustrien for 'James Bond-skurke', der er villige til at sælge deres sjæl.

I den forbindelse skrev han på Twitter 'Jeg hader rygning', og han har udtalt, at 'jeg ville ikke kunne sove om natten, hvis det var mig, der solgte det produkt'.

Men Peter Falktoft har selv tjent penge på tobaksindustrien.

Det bekræfter British American Tobacco over for Radio24syv.

Peter Falktoft var i 2016 hyret som konferencier ved et arrangement i forbindelse med lanceringen af cigaretmærket King’s Pocket Click i 2016.

Arrangementet foregik på natklubben Sigurdsgade 39 og var et event for forhandlere og medarbejdere i British American Tobacco. Udover Peter Falktoft var Esben Bjerre også konferencier ved festen, skriver Radio24syv.

Camilla Kragh deltog i arrangementet og beskriver, hvordan der var gratis cigaretter og fri bar, mens Peter Falktoft og Esben Bjerre stod for underholdning på scenen.

- Pointen med arrangementet var at lancere de her nye, tyndere cigaretter for forhandlerne og holde en fest, siger Camilla Kragh til Radio24syv.

Det vides ikke, hvor meget Peter Falktoft har fået for jobbet som konferencier. Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Peter Falktoft, men han er ikke vendt tilbage.

Se også: Esben Bjerre i hårdt angreb på Noma: - Hvem fanden tror han, han er?