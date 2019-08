Rygehaderen Falktoft i modangreb: 'Forsøger at stikke en kæp i hjulet på mig'

Peter Falktoft mener ikke, at det er hyklerisk, at han arbejdede for tobaksindustrien. Jeg var en anden dengang, mener han

Peter Falktoft, der står bag anti-rygningspodcasten på P1 'Danmarks dræber #1', svarer nu igen på historien om, at han i 2016 arbejdede som konferencier for British American Tobacco.

Peter Falktoft forklarer i opslaget på Facebook, at han tilbage i 2016 ikke havde noget forhold til rygning.

'I 2016 havde jeg intet forhold til rygning andet end at det stank og jeg ikke skulle bede om det. At en tjans som konferencier til en p-fest for de ansatte på byens natklubber, som vi i øvrigt var hyret ind til af et eventbureau, skal agere benspænd for et kritisk program om rygning på P1 i 2019 tjener intet andet formål at fjerne fokus fra det vigtige budskab programmet indeholder,' skriver Peter Falktoft.

På trods af, at han i opslaget skriver, at han i 2016 ikke havde et forhold til rygning udover lugten, så kan man i podcasten om rygningens skadelige virkning høre, at Peter Falktoft for cirka 11 år siden kæmpede, og lykkedes, med at få sin far til at stoppe med at ryge.

I den populære podcast kalder Peter Falktoft tobaksindustrien for 'James Bond-skurke,' der er villige til at sælge deres sjæl. Han har tidligere udtalt, at han ikke kunne sove om natten, 'hvis det var mig, der solgte det produkt.'

Peter falktoft og Esben Bjerre var hyret ind som konferiencer af tobaksindustrien. De lavede sammen programmet Monte Carlo på P3. Foto: Jens Dresling.

Men Peter Falktoft mener ikke, at der noget hyklerisk over hans udtalelser og arbejdet for tobaksindustrien.

'Jeg følger min egen tidslinje. Og den jeg var i 2016, hverken kan, skal eller bør spænde ben for den, jeg er i dag. Det gælder i øvrigt også for ham, jeg var i går. Og i særdeleshed ham jeg var i 2005. Sådan fungerer livet ikke,' skriver han.

I opslaget skyder han særligt med skarpt mod medierne, som han mener løber tobaksindustriens ærinde.

'At mine venner i den kulørte presse og radioens ditto fremstiller det som de gør, er hvad det er. En nem historie, der forsøger at stikke en kæp i hjulet på mig og vores produkt. Intet nyt på den front. Vores forhold og historik er velkendt,' skriver radioværten, der i mange år arbejdede for DR.

Arrangementet i 2016 foregik på natklubben Sigurdsgade 39 og var et event for forhandlere og medarbejdere i British American Tobacco. Ud over Peter Falktoft var Esben Bjerre også konferencier ved festen, skriver Radio24syv.

Til sidst i opslaget slår Peter Falktoft fast, at han 'tydeligvis' skulle have inddraget det i podcasten.

'Burde jeg have nævnt det i programmerne? Tydeligvis. Det faldt mig på intet tidspunkt ind. Hvorfor? Fordi det var et hurtigt gig, som jeg har lavet flere af end jeg kan tælle. Fordi det var et lukket event for natklubbernes personale. Betalt af tobakindustrien,' skriver han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Falktoft, men han er ikke vendt tilbage.

