Sangerinden Pink og hendes treårige søn blev ramt af corona

Den amerikanske popstjerne Pink og hendes treårige søn, Jameson, har været testet positive for coronavirus.

Det skriver sangerinden på Instagram.

Det er to uger siden, at Pink og sønnen udviste symptomer på virusset, hvorefter de fik foretaget en positiv test hos lægen.

- Heldigvis havde vores læge test til rådighed, og jeg blev testet positiv. Min familie og jeg var allerede i isolation derhjemme, og det fortsatte vi med at være efter instruks fra lægen, skriver Pink.

For få dage siden blev både Pink og sønnen testet igen. Denne gang var de smittefri, skriver Pink.

Med den opmuntrende nyhed bruger Pink sin platform til at kritisere den amerikanske regering for manglen på coronatest.

- Det er en absolut tragedie af vores regering ikke at gøre test mere bredt tilgængelig. Denne sygdom er alvorlig og reel, skriver hun.

Pink - med det borgerlige navn Alecia Beth Moore - mener, at test skal gøres gratis og mere tilgængelige for at beskytte samfundet mod virusset.

Hun vil samtidig donere 500.000 dollar, svarende til knap 3,5 millioner kroner, til sundhedspersonale på Temple University Hospital i Philadelphia.

På dette hospital arbejdede Pinks mor i 18 år, skriver stjernen på Instagram.

Desuden vil hun donere tilsvarende beløb til Los Angeles' borgmesterkontors krisefond mod sygdommen Covid-19.

- Tak til vores sundhedsfagfolk og alle i verden, der arbejder hårdt for at beskytte vores kære, skriver hun.

Hun slutter sit opslag med at opfordre alle til at blive hjemme.

Pink gjorde i starten af 00'erne sin entre blandt popeliten med sit andet album 'Missundaztood'. Siden har hun hentet tre Grammy-priser og yderligere 17 nomineringer.