Sidney Lee slår fast: Jorden ER flad

Radio24syv sender hvert år i anledningen af jul og nytår programmet 'Genialos', hvor fysiker Holger Bech Nielsen og reality-stjernen Sidney Lee taler om året, der er gået, og hvad det næste år måske vil bringe.

I årets andet afsnit af 'Genialos' fortæller Sidney Lee til fysikeren, at han har fået en åbenbaring, der går ud på, at jorden faktisk er flad.

- Nu har jeg researchet meget. Mest på Youtube og sådan noget. Men gennem den research er jeg faktisk kommet frem til den konklusion, at Jorden er flad. Jeg tror 100 procent, at den er flad. Jeg har researchet her det sidste år, og der er en stor 'dome' rundt om Jorden. En kuppel om man vil. Og de fleste lande er gået sammen om, at vi ikke må finde ud af, at vi i virkeligheden lever på den her flade Jord. Det er ret spændende , fortæller reality-stjernen til en mistroisk Holger Bech Nielsen for åbne mikrofoner.

Til Ekstra Bladet fortæller Sidney Lee, at han ikke tager pis på hverken Holger Bech Nielsen eller danskerne, men at han er fuldstændig overbevist om, at jorden er flad.

- Jeg har lige meldt mig ind i 'The Flat Earth Society'. Vi er mange, der tror på, at jorden er flad, der er flere tusinde mennesker som melder sig ind i gruppen dagligt.

Sidney Lee giver ikke meget for, at jorden skulle være rund. Foto: Miriam Dalsgaard

Får siden viden fra Youtube

Sidney Lee får det meste af sin viden om den flade jord fra Youtube-videoer, hvor folk rundt omkring i verden kommer med deres forklaringer på, hvorfor jorden er flad og ikke rund. Selv julenat kunne han ikke holde sig fra videoerne på internettet.

- Jeg var i byen lillejuleaften, så jeg faldt først i søvn ved 16-tiden og vågnede omkring klokken 2 om natten. Så min julenat brugte jeg på at spise rester af julemiddagen hos mine forældre og se nye videoer fra 'Flat Earth Society', fortæller Sidney Lee.

I 'Genialos' fra 2016 fortæller Sidney Lee til Holger Bech Nielsen, at han er begyndt at tro på den såkaldte Mandela Effect. Det er en konspirationsteori, hvor man tror på, at man lever i et parallelt univers.

Teorien startede i forbindelse med Nelson Mandelas død, hvor mange troede, at de mindes, at den tidligere sydafrikanske præsident faktisk døde i 1980'erne, da han sad fængslet på Robben Island.

- Jeg er stadig overbevist om, at Mandela Effect er ægte, for jeg husker mange ting, som pludselig ikke er sådan længere. Jeg har oplevet mange gange, at replikker i film ikke er, som jeg husker dem, og det er i film, jeg har set mange gange, siger Sidney Lee.

Den solbrune wrestling-fan fortæller også, at han tror på mange andre populære konspirationsteorier.

I over ti år har han været overbevist om, at der faktisk findes aliens, men at det bliver holdt skjult for jordens befolkning.

- Jeg tror heller ikke på, at menneskerne nogensinde har været på månen. Der findes videoer og bøger, som forklarer ganske tydeligt, at månelandingen aldrig har fundet sted. Men jeg tror ikke på de mange konspirationsteorier, der eksisterer omkring 9/11, det er ikke alt man skal tro på, fortæller Sidney Lee.

Du kan høre podcasten med Sidney Lee her.

