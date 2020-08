Smadrer rekord: 100 millioner visninger på et døgn

Den sydkoreanske musikgenre K-pop stormer frem. Senest har en musikvideo fra gruppen BTS smadret YouTubes rekorder og fået over 100 millioner visninger på et døgn

Den sydkoreanske gruppe BTS bliver ved med at sætte rekorder og udvide deres enorme internationale fanskare.

På under et døgn har deres nyeste musikvideo 'Dynamite' på platformen YouTube fået hele 101,1 millioner visninger, skriver BBC.

Det er den første video på platformen, der har scoret over 100 millioner visninger på 24 timer - over tusind klik pr. sekund.

- Vi besluttede at offentliggøre den første single, fordi vi ønskede at nå vores fans så hurtigt som muligt. Det har været svære tider for folk rundt om i verden på grund af covid-19, og vi ønskede at sprede positiv energi, fortalte gruppen.

Det disko-inspirerede megahit er skrevet af David Stewart og Jessica Agombar, der også har skrevet sange til blandt andre Jonas Brothers.

Vælter konkurrent af pinden

Siden BTS' debut i 2013 er den dansende drengegruppe blevet den største nogensinde inden for genren K-pop, der er en blanding af elektropop og hiphop.

Den tidligere YouTube-rekord blev også sat af en K-popgruppe, nemlig bandet Blackpink, der med sangen 'How You Like That' opnåede 86,3 millioner visninger på et døgn.

Og det er ikke den eneste rekord, som BTS har frataget konkurrenten.

Premieren på 'Dynamite' blev set live af tre millioner fans, der næsten er det dobbelte af den tidligere rekord.