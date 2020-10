Stjerneskuespiller taler ud om sexliv: - Kunne ikke, hvis jeg ville

Det 82-årige skuespiller-ikon Jane Fonda fortæller åbent om et aldrende sexliv, da hun gæster 'The Ellen Degeneres Show'

Fra dating-problemer som kendt til hvad der sker i kroppen med alderen - skuespillerikonet Jane Fonda talte frit og åbent om dating- og sexlivet, da hun besøgte 'The Ellen Degeneres Show'.

Showets gæstevært Tiffany Haddish er begejsret for, hvor godt den 82-årige skuespillerinde holder sig og går direkte til sagen:

- Jeg må vide det, fordi du ser så godt ud - har du stadig sex? Har du vild sex? spørger hun.

- Nej, nej, nul, svarer Jane Fonda straks.

Først lyder det ikke på Fonda, som om det er ikke alderen, der er årsag til den manglende lagengymnastik.

- Jeg har ikke tid. Jeg er gammel og har haft så meget af det. Jeg har ikke brug for det lige nu, fordi jeg har for travlt! lød det fra Jane Fonda.

Hun tilføjer, at hendes eksmand plejede at sige, at 'hvis man venter for længe, gror det til'.

- Jeg tror, han havde ret. Jeg kunne ikke have sex, selv hvis jeg ville.

Slip kontrollen

De to kom også ind på én af Fondas store fortrydelser, at hun aldrig havde sex med soul-legenden Marvin Gaye.

'Grace og Frankie'-stjernen gav et råd med på vejen, da værten fortalte, at hun ville blive som Fonda og lære 'at beherske sig selv' i sexlivet.

Men Jane Fonda fortalte, at det ikke handlede om at 'kontrollere sig selv'.

- Nej, slet ikke. Jeg er ude af kontrol! Jeg er ude af kontrol sammen med ham.

