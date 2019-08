Tarantino i topform: 'Glæder mig til at se den igen'

Stjernespækkede 'Once Upon a Time in... Hollywood' er den kontroversielle instruktørs niende film og en af hans allerbedste

'Once Upon a Time in... Hollywood'. Instr.: Quentin Tarantino. 161 min. premiere 15. august i biografer over hele landet.

Natten mellem 8. og 9. august 1969 blev den højgravide skuespiller Sharon Tate og fire af hendes venner brutalt myrdet i sit og instruktøren Roman Polanskis hjem i Hollywood af fire unge mennesker fra Manson-kulten.

Mordene blev nogle af periodens mest omtalte, og danner også afsæt (eller rettere sagt finale) for Quentin Tarantinos aktuelle 'Once Upon a Time in... Hollywood'.

Men som man så det med hans film om Anden Verdenskrig, 'Inglorious Basterds' fra 2009, så har Tarantino et noget frit forhold til virkelighedens historiske begivenheder. Det gælder også her, uden at vi skal røbe for meget.

Hvis der er noget, Tarantino til gengæld ikke har et frit forhold til, så er det de populærkulturelle referencer, og 'Once Upon...' rummer om muligt flere af dem end nogensinde før - hvilket som bekendt ikke siger så lidt.

Filmen er først og fremmest en hyldest til mediet som sådan (det gælder jo alle hans film) samt tiden og stedet, eller måske rettere sagt Tarantinos forestilling om det, for har var selv kun seks år i 1969 og boede et godt stykke fra Hollywood. Men titlen mere end indikerer jo også, at vi har med et eventyr eller en fantasi at gøre.

Han har udstyret Sharon Tate (Margot Robbie) med den fiktive, fordrukne nabo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), der engang var en stor tv-stjerne i western-serien 'Bounty Law', men karrieren går i den grad på hæld, efter at serien lukker. Hans bedste, eller rettere sagt eneste ven, er stuntmanden, dobbeltgængeren og faktotummet Cliff Booth (Brad Pitt), og det er dem, der er filmens egentlige omdrejningspunkt.

Vi følger dem over tre dage (to i februar og en i august), og fortællingen er ikke tynget af noget egentlig plot, men består snarere af en række mere eller mindre løst sammenhængende enkeltscener, hvis primære drivkraft er beskrivelsen af venskabet mellem de to 'tabere'.

Fra drenge til mænd: Sådan har de forandret sig på 24 år

I sagens unatur forekommer der vold undervejs (ikke mindst i det kontroversielle klimaks) og 'Once Upon...' er også rig på kulsort humor, men samtidig er det også Tarantinos måske ømmeste og kærligste film nogensinde. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at instruktøren holder voldsomt meget af sine to hovedkarakterer, og derfor kommer vi andre også til at gøre det.

Selvfølgelig er det et scoop at få DiCaprio og Pitt (som begge har arbejdet med Tarantino før) til at spille over for hinanden, men ud over at det sikkert sælger billetter, så nyder de to verdensstjerner tydeligvis hinandens selskab - eller også er de bare virkelig, virkelig gode skuespillere. Uanset hvad, er samarbejdet en fornøjelse i samtlige to timer og 41 minutter. Ja, det er lang tid, men ikke et sekund for meget.

Filmen blander lystigt historiske skikkelser som Tate, Charles Manson og Steve McQueen med fiktive personer og et af højdepunkterne er en kampscene mellem Bruce Lee (Mike Moh) og Brad Pitts karakter.

Er der en dybere mening med skidtet? Det tror jeg egentlig ikke, men jeg savner den heller ikke. For det hele er så virtuost og overskudsagtigt skruet sammen, at hvert eneste billede nærmest er et kunstværk i sig selv.

Det skyldes i høj grad også mesterfotografen Robert Richardson, produktionsdesigneren Barbara Ling og kostumedesigneren Arianne Phillips, som i den grad er med til at skabe ikke blot rammerne, men hvis arbejde ofte syntes at være hele pointen i mange af scenerne.

Og musikken er selvfølgelig et kapitel for sig selv. Tarantino har igen sammensat et fremragende soundtrack, der elegant blander tidens markante hits med herlige obskuriteter.

Bliver man et bedre og klogere menneske af at se 'Once Uopn a Time in... Hollywood'? Sikkert ikke. Bliver man et dårligere og dummere menneske af at se 'Once Upon a Time in... Hollywood'? Sandsynligvis ikke. Men hvis man kan nøjes med at blive topunderholdt og se nogle af branchens dygtigste folk - på alle niveauer i produktionen - yde deres ypperste i 161 minutters skamløs hyldest til filmmediet og periodens æstetik (selv neonreklamerne får deres egen scene), bør man fluks stille sig op i køen.

Jeg glæder mig allerede til at se den igen og svælge i alle de detaljer, jeg gik glip af i første omgang.

Medv.: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino m.fl.