Tommy Kenter: Skuffet over omtalen af prins Henrik

– Den første tredjedel af dronningens nytårstale er i mine øjne den bedste tale, hun nogensinde har holdt. At hun forholder sig til tiden som begreb, og husker os på, at tiden er noget af det mest værdifulde, vi har. Det var smukt og filosofisk – formentlig noget af det mest filosofiske, hun nogensinde har sagt offentligt, erklærer skuespiller Tommy Kenter.

Tommy Kenter var mest begejstret for de første del af dronningens tale. Foto: Ritzau Scanpix/ Keld Navntoft

Han tilføjer, at også de linjer, der handlede om børnene, varmede.

– Det er godt, at de unges huskes på, at de også skal tage vare på de andre og ikke kun tænke på sig selv.

Men Kenter var lidt skuffet over hvor objektivt, dronningen omtale prins Henrik.

– Vi sad alle og ventede på netop det, og jeg for min del håbede i hvert fald på noget mere personligt – det tror jeg, at hele Danmark gjorde, men hun valgte at holde følelserne for sig selv. Det er hendes ret. Til gengæld gjorde den universelle del af talen så stort et indtryk, at meget andet underordnes – også de retoriske kiks.