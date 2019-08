Tv-baronessen bor i Joachims villa: Det er så vildt

Det er godt at have højt placerede venner, lyder et engelsk mundheld.

Det må siges at være tilfældet for Caroline Fleming, der har forladt jetset-livet i London og nu er flyttet ind i prins Joachims og prinsesse Maries pragtvilla i Klampenborg nord for København.

Prins Joachims villa på Emilievej i Klampenborg. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Her nyder hun tilværelsen og sit nye danske liv, udtaler hun til Se og Hør.

- Det er dejligt at være i Danmark. Det er så vildt at vågne om morgenen og tage et glas vand fra hanen og drikke et glas postevand. Det har jeg aldrig kunne i London. Jeg er så glad for at være flyttet hjem, siger Caroline Fleming, der på Instagram kan ses flyde rundt på en oppustelig enhjørning i husets pool.

Caroline Flemming er kommet retur fra den engelske hovedstad, London, efter 25 år.

Caroline Fleming og sønnen Nicholas. Foto: Jonas Olufson.

I 2007 blev hun skilt fra rigmanden Roy Fleming, som hun fik to børn sammen med. Tre år senere faldt baronessen for landsholdspilleren Niclas Bendtner. De fik sammen sønnen Nicholas i 2010.

I London har Caroline Fleming sat sine to eksklusive lejligheder i bydelen Chealse til salg. De forventes at kunne indbringe omkring 80 millioner kroner.

