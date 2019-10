TV-station anmeldt for at reklamere for orgasme-legetøj

Den svenske public service tv-station SVT har i en ny mini-dokumentar med titlen 'Orgasmegarantin' fået en lang række kvinder til at fortælle om deres oplevelser, når de benytter det nye sex-legetøj, lufttryksvibratorer, der ifølge program-beskrivelsen har skabt en global onani-revolution.

Men i en lang række anmeldelser til den såkaldte myndighed 'Granskningsnämden' er SVT nu blevet anklaget for at levere direkte reklame. 'Granskningsnämden' er en myndighed, der skal sørge for, at radio- og tv-programmer følger de regler, der er for deres programmer.

Det skriver flere svenske medier heriblandt Expressen og Aftonbladet

I den svenske dokumentar taler en række kvinder om, at sex-legetøjet har forbedret deres sexliv. En kvinde fortæller for eksempel, at hun aldrig tidligere har fået en orgasme, indtil hun prøvede lufttryksvibratoren.

SVT stiller også i dokumentaren spørgsmålene: Hvad er hemmeligheden? Og kan man onanere for meget?

Ifølge Aftonbladet kalder flere af kritikerne dokumentarfilmen 'Orgasmegarantin' for utilbørlig reklame.

En skriver følgende:

'En reklamefilm forklædt som en dokumentarfilm'

En anden skriver:

'Tilbagevendende reklame for et produkt'.

SVT er tilfreds med programmet

Den svenske tv-station SVT er imidlertid tilfreds med programmet. Det forklarer Stina Schedwin, der er projektleder for dokumentarfilmen, i en mail til Aftonbladet:

'Vi har lavet en minidokumentar om en ny type af teknik, der tilbydes af forskellige udbydere af sex-legetøj med flere forskellige produkter. Vi vil understrege, at denne nye teknik betyder meget for mange, når det drejer sig om at få orgasme'.

Projektleder Stina Schedwin afslører også, at man har haft dokumentarfilmen oppe til diskussion hos SVT. Her kom man dog frem til, at den ikke tilgodeser nogen specifik leverandør.

'Lufttryksvibrator er et fællesnavn for alle vibratorer, der bruger denne tekning. Vi peger ikke på nogen særskilt leverandør.'

Sex-legetøj udsolgt

Den svenske avis Expressen har undersøgt flere hjemmesider, hvor man sælger de nye lufttryksvibratorer. Expressen konstaterer, at minidokumentaren har haft effekt på deres hjemmesider.

På hjemmesiden apotea.se er samtlige syv forskellige modeller af lufttryksvibratoren udsolgt.

Og på hjemmesiden Intima har man placeret et reklame-banner i toppen af siden, hvor man opfordrer folk til at se dokumentarfilmen. Og her kan man også se samtlige af deres vibratorer, der tages op i programmet.

På hjemmesiden Intima præsenteres lufttryksvibratoren således:

'Her finder du forskellige typer af lufttryksvibratorer, produkter der har har løftet kvinders nydelse op til et helt nyt niveau og virkelig giver dig en unik form for stimulans. Mundstykket på legetøjet omslutter din klitoris og vil stimulere dig ved hjælp af lufttryk eller vakuumteknik. Dette legetøj har fået kvinder i hele verden til at få deres første orgasme, sprøjteorgasme og flere orgasmer i træk.