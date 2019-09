TV-værter skal giftes

Bryllupsklokkerne ringer i TV-land, efter at Lasse Sjørslev og Josefine Høgh annoncerede på Instagram, at de skal giftes.

Det er efter opslagene at dømme Lasse Sjørslev, der har været på knæ, og som altså fik et rungende JA fra sin udkårne.

På et billede hvor han sidder på knæ foran sin kommende hustru med en ring i hånden, skriver Lasse Sjørslev;

- ...hun sagde heldigvis ja.'

På Josefine Høghs Instagram kan man se et billede af parret, der omfavner hinanden til teksten;

- Har lige skulle bruge en uge til at forstå det. Det er så stadig ikke lykkes. Eller se om han trak i land. Hvilket ville være forståeligt.. men den er god nok, siger han. Og det blev et kæmpe: JA for helvede.'

Det kommende ægtepar har været kærester siden februar, hvor de ligeledes på Instagram offentliggjorde, at de var blevet ramt af en forårsforelskelse.

I maj måned fortalte de til Ekstra Bladet, at de overvejede at flytte sammen, men nu har de altså taget skridtet videre i deres parforhold.

Se også: Tv-vært scorer 16 år yngre værtinde