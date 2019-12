Ærlig tv-kendis: Mobbet med min overvægt

I folkeskolen var Türker Alici mobberoffer, men et idol fik ham til at blive mere populær

I den kommende sæson af Paradise Hotel tjekker Türker Alici ind for tredje gang. Han har tidligere været med i sæson 8 og den efterfølgende reunion, hvor han nåede langt. Derudover har han deltaget i Robinson og har i dag sin egen Youtube-kanal.

Han vil med andre - og egne - ord gerne været kendt.

- Fra 1-10 ville jeg lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke ville være 10 i forhold til at være kendt. Jeg er bare den type, der gerne vil blive set og hørt, fortalte han ærligt til snigpremieren på den nye sæson.

Han fortalte også, at det fede ved at være kendt er, at man kan have en indflydelse på dem, der følger med i ens liv.

Fra mobbeoffer til realitystjerne

For den nu populære realitydeltager var folkeskolen en hård tid. Frem til 8. klasse blev han mobbet, fordi han var overvægtig, havde uren hud og var blottet for selvtillid.

- Det, der vendte det - og nu vil folk sikkert grine - var, at jo ældre jeg blev, desto mere begyndte jeg at se op til Cristiano Ronaldo og ville være ligesom ham, fortalte han hudløst ærlig.

Han begyndte derfor at få samme frisure, få ordnet øjenbryn og være opføre sig som fodboldspilleren.

- Så man kan godt sige, at Cristiano Ronaldo fik dig ud af rollen som mobbeoffer?

- Ja, jeg så meget op til ham, at jeg fik et selvtillidsboost og blev sammenlignet med ham. Jeg gjorde også selv lidt for det ved at lægge billeder op, hvor jeg sammenlignede mig med ham.

Øverst i artiklen kan du se hele interviewet med paradisoen.