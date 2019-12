Droppede reality: Bytur ændrede alt

Endnu et velkendt ansigt tjekker i den kommende sæson ind på Paradise Hotel. Jonas Ptak var med i programmets 13. sæson. Ikke alt var dog fryd og gammen ved realitylivet for den 29-årige paradiso.

I 2018 proklamerede overfor Realityportalen, at han var færdig med reality.

Men man har trods alt et standpunkt, til man tager et nyt. Fristelsen og afsavnet til livet i rampelyset blev åbenbart for stort.

Derfor blev Ekstra Bladet nødt til at høre, hvorfor han nu engang var med i Paradise Hotel.

- Det var lidt tilfældigt. Jeg mødte en pige i byen, som fortalte, at hun skulle til slutcasting. Så sagde jeg, at det lød spændende, og at hvis hun skulle til slutcasting, måtte hun jo ikke fortælle noget om det, så jeg spurgte om bevis for det, sagde han til snigpremieren.

- Så viste hun mig en besked fra en, der hedder Janne, som er caster. Så tog jeg egentligt bare hendes telefon og skrev 'Hvad så, Janne? Skal jeg ikke med til Paradise Hotel næste gang?, fortalte han.

Han fik hurtigt svar fra casteren, der inviterede ham til slutcasting dagen efter, hvor han fik den sidste tid klokken 20.00.

Sagde nej til andet program

Kort fortalt mødte han altså en pige i byen og dagen efter, fik han at vide, at han skulle være med i Paradise Hotel. Kort forinden havde han dog takket nej til et andet realityprogram.

- Jeg havde sagt nej til Ex on the beach to dage inden, forklarede han.

Med sig på den røde løber havde han Freja Rømer, der er en del af startcastet. I hendes tilfælde var tredje gang lykkens gang - for casterne.

- Jeg er blevet spurgt. Så tredje gang er lykkens gang, lyder det kortfattet.

- Hvorfor sagde du så ja tredje gang?

- Første gang var jeg 18 år. Anden gang havde jeg en flirt med én. Så tredje gang var jeg gammel nok (egen vurdering, da aldersgrænsen er 18 år, red.) og så passede det bare ind, fortæller Københavner-baben.