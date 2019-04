Ærlig realitystjerne: Utroskab var nødvendigt

Tabita Thinggaard, der er med i anden sæson af ”Ex on the beach” forlod som 18-årig Jehovas Vidner. Det skete ikke helt udramatisk

I sidste uge tjekkede 22-årige Tabita fra Randers ind i realityprogrammet ”Ex on the beach”, hvor druk, sex og løgne er på menuen hver dag.

For bare tre år siden var billedet et helt andet for den unge kronjyde. Dengang var hun gift og medlem af Jehovas Vidner. Problemer i ægteskabet gjorde dengang, at hun flyttede på kollegium og gik i gang med at uddanne sig til automekaniker. Her fandt hun ud af, at hun ville forlade Jehovas Vidner.

- Jeg følte ikke, at jeg nogensinde ville blive lykkelig, hvis jeg blev i religionen, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Livet er større end religion

Sammen med Nicklas Johansen besøgte Tibata Thinggard Ekstra Bladets ”Ex on the beach” tv-studie. Her fortalte hun nærmere om den dag, hun tog beslutningen om at forlade Jehovas Vidner, og hvilken synd hun måtte begå for at blive udstødt fra religionen.

I tiden op til beslutningen havde hun fået det markant dårligere.

- En dag stod jeg ved en sø, og tænkte ’Hvad har jeg egentligt gang i?’. Det var som om, at så gik det op for mig, at livet var meget større end én religion, fortæller hun.

Efterfølgende fortalte hun sin eks-mand, at hun ville skilles, da ægteskabet havde taget for mange af hendes kræfter og efterladt hende deprimeret. Ligeledes fik familien det at vide. De tog det pænt. Men for at for kunne bryde ud af Jehovas Vidner, skal man begå en synd. Derfor var hun nød til at være sin daværende mand utro.

- Jeg skulle have sex med en anden end min mand, fortæller Tabita.

Og det var det eneste, du kunne gøre?

- Ja, det var det faktisk, konstaterer hun.

Derfor var den 22-årige kronjyde ret afklaret med, at hun skulle såre et andet menneske på den måde.

- Jeg følte jo ikke, at jeg havde noget andet valg. Der var ikke noget andet valg, siger hun.

I klippet øverst i artiklen fortæller Tabita Thinggaard om sit exit fra Jehovas Vidne. Nedenunder kan du se hele udsendelsen, hvor hun sammen Nicklas Johansen snakker om denne uges ”Ex on the beach” – og blandt andet skyder med skarpt mod forældre, der forarges over realitydeltagere som forbilleder.