'Bang-bang': Realitystripper har sex på tv

Endelig var det Cecilies tur til at være heldig i 'Ex on the Beach'

Der er blevet knaldet løs siden første afsnit i den aktuelle omgang 'Ex on the Beach', men en deltager må siges at have noget til gode på den konto.

Det drejer sig naturligvis om stripperen Cecilie Harder, som før aftenens afsnit ikke havde dyrket lagengymnastik for rullende kameraer med én eneste anden deltager i huset.

Det får hun dog rådet bod på i aftenens afsnit, hvor hun giver den gas på lagnerne sammen med en anden deltager, inden de slutter af med en 'high five'.

Se det i videoen over artiklen.

Du kan se afsnittet i aften kl. 22 på Kanal 4.

Her giver Cecilie Harder en smagsprøve på sine stripperevner. Video: Discovery Networks.

Stripper og dj fra tv finder sammen