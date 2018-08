Dansk reality-deltager aflyser bryllup i sidste øjeblik

Det var en lykkelig Jonna Vistisen kendt fra 'De unge mødre', som tilbage i marts afslørede, at hun havde fundet sit livs kærlighed i Jesper fra Falster, og at de to skulle giftes i august i år.

Men glæden er med ét blevet erstattet af stor sorg. Brylluppet er nemlig blevet aflyst i sidste øjeblik.

Det skriver Realityportalen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Jonna Vistisen, at forholdet er gået i stykker, og at bryllupsklokkerne ikke kommer til at ringe i denne omgang.

- Der har simpelthen bare været for mange konflikter på det seneste. Jeg er jo flyttet ned til ham i hans hus på Falster, og både ham og jeg har børn fra tidligere forhold. Det skabte mange problemer og konflikter, at vi boede så mange sammen, lyder det fra 'De unge mødre'-deltageren.

Hun fortæller, at hun og Jesper var meget enige om beslutningen.

- Vi kunne bare se, at det ikke gik, og at vi alligevel ikke fungerede sammen. Så det er den eneste rigtige beslutning, lyder det fra Jonna Vistisen.

Ked af det

Hun fortæller, at hun efter omstændighederne har det godt, men at hendes humør svinger meget lige i øjeblikket.

- På nogle tidspunkter har jeg det ad helvede til og er rigtig ked af det, men på andre tidspunkter har jeg det fint med det. Jeg ved inderst inde godt, at det er den rigtige beslutning, men det kører meget op og ned, siger hun.

Parret er for nylig flyttet sammen på Falster, men nu skal Jonna Visitsen finde et nyt sted at bo.

- Jeg var jo lige flyttet ned til ham i april. Nu er jeg nødt til at flytte og finde et nyt sted at bo, men det er nemmere sagt end gjort, og det skaber selvfølgelig en del bekymringer, at jeg ikke ved, hvad jeg nu skal, også i forhold til børnene, siger hun.

Jonna Vistisen fortæller, at hun og Jesper stadig godt kan snakke sammen på trods af, at de ikke længere er kærester.

- Vi kan godt få det til at fungere og snakke stille og roligt sammen, men nogle dage er selvfølgelig sværere end andre. Jeg kommer især til at savne hans børn, for de er jo også blevet en del af mit liv, siger hun.

Danskerne lærte Jonna Vistisen at kende i realityprogrammet ‘De unge mødre’, hvor datteren Sasja i en periode var deltager. Mor og datter havde et tæt forhold, og derfor fik seerne også lov til at se en masse til Jonna på skærmen, indtil datteren trak sig fra reportageserien.