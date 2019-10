Drama i 'Ex on the beach': Det værste der kunne ske!

Man ved aldrig hvad der kan ske i 'Ex on the Beach', og søndagens afsnit byder på en rigtig grum og uforudset overraskelse.

Midt om natten blibver deltagerne nemlig vækket til en besked, der sender chokbølger gennem villaen.

'Man skal altid sove med et øje åbent i villaen - Søren, dit eventyr i 'Ex on the Beach' er slut', lyder det kort og kontant i en besked på tablet'en, og dermed er Søren tvunget til at forlade villaen, hvor det ellers lige gik så godt.

- Vi lå vitterligt lige og puttede og kyssede, og så ringer den der lortetablet, lyder det fra Kristine, som ellers var godt i gang med en flirt med Søren.

Tilbage i Danmark er de to ikke længere på talefod, afslørede Søren overfor Ekstra Bladet tidligere på ugen. Se eller gense interviewet med ham herunder:

