Efter skandaløs opførsel: - Hun havde næsen i sky

Tidligere på ugen tjekkede Elisabeth ind i villaen i 'Ex on the beach', hvor hun fik en noget svær start på tilværelsen i realityprogrammet

- Jeg havde nok grædt.

Sådan siger Line Maria Busk om pigernes velkomst af husets nye pige Elisabeth i realityprogrammet 'Ex on the beach', hvor en masse singler er på jagt efter kærligheden med den hæmsko, at tidligere ekskærester og flirts løbende dukker op.

Man kan derfor forestille sig, at ens flirts i villaen forsvares med næb og klør. Det fik Elisabeth at mærke på den hårde måde.

Mens alle villaens drenge havde været på date med den nye pige, havde de resterende piger fået til opgave at lave en lille forestilling for drengene om aftenen. Og det var i den forbindelse, at Elisabeth i første omgang fik smagt på pigernes hårde medicin. Efter først at have fået nej til at lære pigernes show til senere, blev hun bagtalt til den store guldmedalje, da hun vendte ryggen til.

- Det var et kampråb, vi havde lavet til vores drenge, siger Line Maria Busk, da hun er på besøg i Ekstra Bladets studie.

Men er det ikke at skubbe hende væk fra starten?

Fortryder

- Jo, det var virkelig også tarveligt. Jeg har snakket med hende, efter vi er kommet hjem. Det var bestemt ikke en god velkomst for hende. Absolut ikke, indrømmer den jyske pige.

- Jeg kan godt være lidt pigefornærmet nogen gange. Jeg synes, hvis hun var kommet ind og havde været meget udadvendt, havde vi været anderledes, for vi blev enige om, at hun havde fået en god velkomst. Men kommer man ind og har næsen lidt højt oppe, så kommer man ind og spiller lidt for god, og så går vi piger i selvforsvar.

Men havde hun næsen i sky?

- Det synes jeg lidt, hun havde, lyder det.

Et andet ankepunkt fra Line Marias side er, at den nye deltager hang meget op ad drengene. En taktik hun aldrig selv ville bruge.

- Det er lidt ligesom, når man starter i gymnasium. Der bliver man også venner med pigerne først, lyder det.

