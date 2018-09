Efter tre år: Kendispar skal skilles

Bølgerne går højt på New Jerseys trandpromenade i USA.

Det samme gælder åbenbart for dets årlige gæster, som har fået noget af et ry, og et realityprogram, om festkulturen.

En af de første deltagere i det populære realityprogram 'Jersey Shore' var 32-årige Jenni 'JWoww' Farley. Hun skal nu skilles fra sin mand igennem tre år, Roger Matthews, som ved flere lejligheder også har optrådt i 'Jersey Shore'.

Det skriver CNN.

Roger Matthews bekræfter skilsmissen på Instagram, men her lover han samtidig, at han nok skal vinde hende tilbage.

I videoen siger 43-årige JWowws kommende eksmand blandt andet:

'Jeg vil vinde min kone tilbage. Jeg vil vinde hendes hengivenhed tilbage. Jeg skal nok vinde hendes kærlighed tilbage. Jeg har ingen intentioner om, at være en single-far'.

Farley skulle eftersigende have søgt om skilsmisse 12. september i retten i Oreon County, New Jersey, og her skulle Farley have argumenteret for, at parret har for mange forskelligheder.

Parret har været med i flere realityprogrammer end 'Jersey Shore'. Efter den første sæson var Jwoww blandt andet med i programmet 'Snooki and Jwoww', som hun havde sammen med veninden Nicole 'Snooki' Polizzi, der også er kendt fra 'Jersey Shore'.

