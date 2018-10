Fandt kærligheden for enden af hundesnoren: Nu er de flyttet sammen

Det blev et gensidigt nej til at forblive gift med hinanden for 31-årige Ronnie Willesmoes Jørgensen og 28-årige Cecilie Basnov i sidste afsnit af 'Gift ved første blik'.

Kærligheden nåede aldrig rigtig at udvikle sig imellem parret. Kemien, man så mellem dem på bryllupsrejsen, døde ret hurtigt ud, da de kom hjem til Danmark, hverdagen og - ikke mindst - Ronnies hund, Kenzo.

Netop den fire år gamle blandingshund Kenzo, som er Ronnies et og alt, var et stort problem i forholdet mellem de to deltagere i kærlighedseksperimentet.

Cecilie var ikke vild med hunden og de hår, som den efterlod rundt omkring i huset. Hun ønskede ikke, at Kenzo skulle opholde sig i soveværelset, og slet ikke i sengen. og det var lidt af et problem for Ronnie.

Så da sognepræst Michael Brautsch spurgte parret, om de ville forblive gift, var der ingen slinger i valsen, da de sagde nej.

Vild med hundesitteren

Nu har Ronnie til gengæld fundet kærligheden med én, der deler hans kærlighed til hans firbenede kærlighed.

- Jeg har fundet sammen med hende, der passede Kenzo den dag, hvor jeg blev gift med Cecilie. Hun er til gengæld helt pjattet med ham, fortæller Ronnie.

Ronnie har kendt Nina, som hans nye kæreste hedder, i omtrent tre år. De to har jævnligt flirtet med hinanden, når de har været fulde, men forskellige omstændigheder har gjort, at det aldrig udviklede sig til mere.

- Cirka tre uger efter jeg blev skilt, lavede jeg bål i haven og inviterede Nina forbi til rødvin. Den aften fortalte hun nogle ting, som at hun godt kunne lide mig, at jeg var en, som hun kunne se en fremtid med, og så udviklede det sig, forklarer Ronnie.

Siden har det nye par været uadskillelige, og Nina er endda flyttet halvt ind hos Ronnie og Kenzo.

- Hun har stadig sin egen lejlighed, hvor hun får sin post og betaler sin husleje, men alle hendes hverdagsting, og meget af hendes tøj er flyttet ind hos mig. Efter vi fandt sammen, har vi kun været adskilt tre dage, ellers har hun sovet hos mig, griner Ronnie.

Det ser altså ud til, at kærligheden endelig har kastet Ronnie et kødben.