Fie Laursen nøgen: Tegn mine dyre bryster

Realitystjernen melder sig frivilligt som nøgenmodel i 'Ex on the Beach'

- Croquis-tegning, hvem tør?

Sådan lyder spørgsmålet i mandagens afsnit af 'Ex on the Beach', hvor en af deltagerne nøgen skal tegnes af de andre.

Hvem melder sig frivilligt? Det gør Fie Laursen, der er ikke er kendt for at være blufærdig.

Hun viser med stolthed sine bryster frem.

- 400 milliliter. 45.000 kroner. Det har været en hård operation, kig på dem og tegn dem, siger Fie Laursen i afsnittet.

Se Fie Laursen agere nøgenmodel i videoen over artiklen

Iklædt et tyndt palmeblad lægger Laursen sig til rette for de øvrige deltagere, der kaster sig ud i nogle vilde fortolkninger af hendes nøgne krop.

Fie Laursen udnævner vinderen af den flotteste tegning, og har nogle klare forventninger til sine meddeltagere.

-Jeg håber, de tegner nogle store bryster og en tynd mave. De skal lige glemme det der McDonalds-forbrug. De skal bare 'slimme' det ind, hvis de gerne vil vinde, siger Fie Laursen.

Se også: Her bliver Fie Laursen droppet af kæresten

Ekstremt dårlig

Croquis-konkurrencen viser sig at være en stor udfordring for især de mandlige deltagere.

- Det er ikke verdens nemmeste job lige at skulle tegne Fie nøgen.

- Også det der med lige at holde fokus væk fra hendes bryster. Det er heller ikke nemt, siger deltageren Claes Lanng.

En anden mandlig deltager Mikkel Søndergaard lever egentlig op til nogle af Fie Laursens tegnekrav, men slutresulatet bliver dog temmelig undervældende.

- Jeg er ekstrem dårlig til at tegne Fie nøgen. Det eneste jeg tror, jeg har fået rigtigt er hendes patter. Men jeg laver dem også bare kæmpestore, siger Mikkel Søndergaard.

Det ikke første gang, at Fie Laursen kommer i centrum i denne sæson af 'Ex on the beach'. Her kan du se hende holde en tåkrummende tale om hungersnød:

Se også: Pinligt! Forvirret Fie i tvivl: 'Har jeg knaldet med dig?'

Se også: Fie Laursen i kæmpe brøler