'Gift ved første blik'-Stefan: - Da de skulle rejse, fortrød jeg helt vildt

På tv lignede det en 'slowburner' i verdensklasse, men bag kulisserne må det have været hedt. 27-årige Stefan Valentin Larsen og 29-årige Vanessa Flensborg fuldbyrdede nemlig ægteskabet allerede på bryllupsrejsen, men holdt det hemmeligt indtil næstsidste afsnit.

Det har måske været et godt træk, for parret kører lige nu ægteskabet videre på femte måned, og dét tilmed på en lækker tur til Thailand.

Det var dog slet ikke meningen, at Stefan skulle med på ferien i første omgang.

'Vanessa havde længe haft en klar aftale om at skulle rejse til Thailand sammen med sin far i tre uger. Et par måneder inde i forholdet, får jeg tilbuddet om at rejse med. Først takkede jeg pænt nej, fordi jeg mente, de skulle nyde den tur sammen alene', skriver den glade ægtemand fra Bangkok i en mail til Ekstra Bladet.

Miskommunikation

I modsætning til de fleste gange i selve programmet, var det i denne omgang Stefan, der havde svært ved at sige, hvad han følte.

'Men da de skulle til at rejse, fortrød jeg helt vildt', lyder det fra Stefan Larsen.

Det var der dog heldigvis råd for.

'Tre dage før de skulle rejse, savnede jeg hende allerede voldsomt. De næste tre uger ville derfor blive lange. Jeg valgte at købe en billet og rejse de godt 8600 kilometer for at støde på dem i Bangkok og dermed have 14 dage i Thailand sammen med Vanessa og min svigerfar', skriver Stefan.

Delt adresse

I modsætning til de fleste ægtefolk har Vanessa og Stefan stadig hver deres egen adresse. Men i takt med at ægteskabet styrkes, forsvinder den ene adresse nok.

'Jeg skal studere i Esbjerg fra februar, men lige nu bor vi stadig hver for sig. Med tiden bliver to adresser nok til én, og højst sandsynligt bliver adressen nok i, eller omkring, Esbjerg. Vi ved dog ikke, hvornår det vil ske', forklarer han.

Og det kan jo være, at der vil lyde små barnefødder i det nye hjem.

'Vi ønsker begge to børn i fremtiden, men vi har ikke talt om, hvornår det skal ske. Nu har vi også kun været gift og kendt hinanden i fem måneder, så det er ikke noget, der sker lige nu', slutter han.

