Her er værten til vanvidsshow

Den får ikke for lidt, når Danmarks største reality-stjerner bliver fejret til det vilde award-show Reality Awards.

Til showet i januar var det Philip May, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', og 'De unge mødre'-stjernen Camilla Framnes, der styrede slagets gang til et brag af en fest på Docken i København.

Foto: Olivia Loftlund

Næste år kan de danske reality-fans glæde sig til at se 'Love Island'-deltageren Jonas Korsgaard debutere som vært til reality-stjernernes prisuddeling. Korsgaard selv ser enormt meget frem til sin nye tjans.

- Jeg er beæret over at skulle være vært på Reality Awards. Jeg blev spurgt allerede efter sidste års show, og det var selvfølgelig uden tvivl, at jeg sagde ja til det. Det er et virkelig fedt show, siger Jonas Korsgaard til Ekstra Bladet.

Den 21-årige roskildenser kan allerede nu love, at man kan forvente et vildt show.

- Et show med mig som vært bliver ikke et stille show. Det skal brages ud over kanten, og folk skal væltes bagover, det er helt klart, siger Jonas Korsgaard.

Rikke Chili og Susan K i hed dansede hedt og kyssede lystigt forskellige steder efter sidste års show

Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der skal være Jonas Korsgaards medvært til award-showet.

Jonas Korsgaard blev berømt for sin deltagelse i TV3-programmet 'Love Island', hvor unge singler prøver at finde kærligheden. Det lykkedes i en vis grad for 21-årige charmør, da han i løbet af programmet blev kæreste med den 21-årige Ida Søjborg. Parret er dog ikke sammen længere, efter Jonas dummede sig og kyssede med 'Love Island'-deltageren Nathalie Loglo i en brandert.

Jonas kan dog glæde sig over, at hans single-status sikrede ham en plads i dating-programmet 'For lækker til love'.

Næste udgave af Reality Awards finder sted 10. januar 2020.

Sasha fra 'Robinson' vandt sidste år prisen for årets bryster. Hør hvad hun havde at sige om sejren her

Efter utroskab: Sådan er vores forhold i dag

Tv-par gik fra hinanden efter utroskab: Nu dater hun en pige