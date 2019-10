Iskold Stripper-Mariyah: - Dårligt forbillede!

Når realityfodbold afvikles i Frederiksberg Hallerne på fredag, kommer ’Besat af bad boys’-pigeholdet til at være klistret til med sponsorerede alkoholprodukter

- Jeg gør det, der gør mig glad.

Sådan lyder det fra Mariyah, der er holdkaptajn for en masse ’slemme piger’, når der fredag afvikles Reality Fodbold.

Da hun besøger Ekstra Bladets TV-studie forud for arrangementet, spørger hun ivrigt de to værter, om hun ikke vil spørge hende ind til holdets påklædning. Det bliver gjort. Hvorefter en masse alkoholprodukter bliver remset op.

Mariyah Samia følges dagligt af 49.000 mennesker på de sociale medier. En del af dem hører til det yngre publikum.

Adspurgt om, hvorvidt det er i orden at være reklamebanner for alkoholmærker, er den unge kvinde klar i spyttet.

- Jeg er et fucking dårligt forbillede anyway, lyder det fra divaen og referer ud af det blå til en historie om Nicole Brøggler, der til tidligere arrangementer har vist lidt af hvert frem for den måbende presse og tilhørende publikum.

Opsang før showet

Efterfølgende fortæller hun, at arrangøren Kit Nielsen allerede har haft fat i hende, og givet instrukser for, hvad der ikke er tilladt til arrangementet. Her forsikrede hun hende om, at hun ikke ville smide klæderne.

Mariyah prøver at forklare offside-reglen. Producer: Lasse Brøndal

- Jeg er ikke nøgen medmindre, man betaler for det, lyder det bramfrit med reference til jobbet som stripper.

Senere i studiet bliver hun spurgt om, der er situationer, hvor hun tænker over sin opførsel, fordi hun kan være et forbillede for unge.

- Prøv at se, hvad jeg har fået tatoveret, siger hun, rejser sig og vender ryggen til, men hun hiver op i kjolen og viser en tatovering, hvor der står ’Queen Bimbo’, der sidder under ballerne.

- I den her situation kunne jeg godt have været et dårligt forbillede. Jeg forventer ikke en masse 10-årige skal skrive ’Bimbo’ på sin krop, lyder.

Øverst i artiklen kan du se det seværdige interview, hvor hun uddyber sine tanker om det at være et dårligt forbillede og gør de to værter helt paf.

Det store realityfodboldstævne, hvor de forskellige programmer dyster mod hinanden, afvikles 4. oktober, og du kan følge hele showet her på eb.dk.

