Kendt cykelrytter overrasker med skjult talent: Bryder ud i gråd

Han har besteget Frankrigs bjerge, og i samme omgang nået tinderne i international cykelsport.

Men måske skulle 44-årige Michael Rasmussen, der fik tilnavnet 'Kyllingen' under sin cykelkarriere, overveje at stige til vejrs som skuespiller.

Han giver i hvert fald en gedigen præstation i aftenens afsnit af 'Til middag hos' på TV3.

Se også: Kendt tv-vært missede sin mors død: - Jeg blev knust

Værten, skuespiller Anne Sofie Espersen, har arrangeret, at hendes tre gæster skal forsøge sig ud i skuespilkunsten som en del af aftenens underholdning. Der var dog ikke den store tiltro til den tidligere cykelrytter.

- Michael har jeg ingen forventninger til, siger den professionelle skuespiller Anne Sofie Espersen i programmet.

Det er Michael Rasmussen, Abdel Aziz, Kristine Sloth, der er til middag hos Anne Sofie Espersen. Foto: TV 3

Når Michael Rasmussen husker sin optræden, havde han faktisk heller ikke de store forventninger til sig selv.

- Jeg synes ikke rigtig, jeg havde tid til at gøre mig nogen tanker. Jeg var godt klar over, at jeg var gevaldigt på udebane, siger han til Ekstra Bladet.

Men han giver en decideret rørende præstation, og selv den professionelle skuespiller er henrykt.

- Jeg er sindssygt imponeret over Michael. Han føler det, holder nogle sindssygt fede pauser og kigger sin medspiller lige i masken, siger Anne Sofie Espersen.

Sjov og ballade

En kendt teknik, når man skal spille skuespil, er at trække på tidligere oplevelser. Her er der i hvert fald et oplagt moment i Michael Rasmussens ellers fine cykelkarriere, for i 2013 indrømmede han på et pressemøde at have taget doping fra 1998-2010.

Men teknikken gjorde sig ikke gældende for det umiddelbare naturtalent.

- Nu ved jeg jo godt, hvad du sidder og fisker efter, siger den pensionerede cykelrytter med et grin.

- Men nej, det var absolut ikke tilfældet. Det var bare sjov og ballade.

Se også: Så du det? Dansk sportspar sprang ud som kærester i tv: Sådan går det dem nu

Michael Rasmussen nød underholdningen, selvom han ikke ligefrem var forberedt.

- Det var da ganske udmærket fundet på. Og det gik også hen og blev inspiration til, hvad jeg selv fandt på som underholdning, da jeg skulle være vært. Men det må man vel ikke sige for meget om endnu, siger Michael Rasmussen.

'Til middag hos' bliver vist på TV3 mandag klokken 19.

Se Michael Rasmussens præstation i toppen af artiklen

Se også: Sangerindes værste erfaringer: Derfor hader jeg stoffer