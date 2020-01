Paradiso: - Jeg fik ondt i røven

Han er over to meter høj og svær at overse blandt de andre, der er checket ind på det luksuriøse 'Paradise Hotel'.

Tobias Fribjerg, der også tidligere har medvirket i 'Robinson', kunne dog alligevel ikke dy sig for at blive småjaloux, da den pigeglade Türker overraskede alle på hotellet.

Paradisoer i chok over ny regel

- Jeg blev sgu lidt bekymret, da jeg så ham. Altså han er jo en flot fyr, og han ved det også godt selv. Solbrun, tatoveret, pumpet og alt det der. Man kan ikke undgå at få lidt ondt i røven, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg tænkte: 'Nu er der konkurrence', men ja, jeg havde det stramt til at starte med, det havde jeg, griner 24-årige Tobias.

Noget andet, som han ligeledes havde svært ved at affinde sig med, var alle de insekter, der sneg sig ind på værelset. I afsnit to kan man netop se ham være bange for en tilforladelig græshoppe. Her måtte Silke - hans partner - komme ham til undsætning.

- Jeg har altid haft det svært med krybdyr og insekter. Den var heller ikke helt god, da jeg var med i 'Robinson'.

- På den måde giver det meget mere mening, at jeg er med i 'Paradise', siger han.

Tobias har et forholdsvis langt CV bag sig. Foruden 'Paradise' har han også medvirket i ‘Dagens mand’, ‘Besat af Bad Boys’ og ‘Robinson Ekspeditionen’.

- Man kan ikke undgå at få lidt ondt i røven, griner Tobias Fribjerg over Türkers ankomst til hotellet. Foto: Viafree/Janus Nielsen

