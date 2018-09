Pivfræk playmate i problemer: Hefners eks skal skilles

Holly Madison, der måske er mest kendt for at være Hugh Hefners ekskæreste, skal skilles

Den kække blondine, som ofte kunne ses på armen af den badekåbebærende Hugh Hefner, skal skilles fra sin mand igennem fem år.

Den nu tidligere husbond, 44-årige Pasquale Rotella, indgav 31. august begæring om skilsmisse, men det ser heldigvis ikke ud til, at bruddet er ondskabsfuldt, skriver TMZ, der har fået fat i skilsmissebegæringen.

Her citerer de Rotella for følgende:

- Det er med kærlighed i vore hjerter og dyb respekt for hinanden, at vi har valgt at lade os separerer. Først og fremmest vil vi altid være partnere om vores to smukke børn, og vi er fast besluttede på at opfostre dem i et miljø fyldt med kærlighed og glæde, skrev han.

38-årige Holly Madison har indtil videre ikke udtalt sig om bruddet.

Det var næsten altid med et smil på læben, at Hugh Hefner lagde armen om sine tre kærester. Foto: Darron Cummings / AP

Parret slog pjalterne sammen i 2013, og har børnene Rainbow Aurora og Forest sammen.

Men før børn, mand og ægtestand, var Holly Madison som sagt kærester med Hugh Hefner. Hun var dog nødt til at dele den polyamorøse bladmogul med to andre kønne blondiner, nemlig Bridget Marquardt og Kendra Wilkinson.

Det er vist rimelig tydeligt, at Hugh Hefner havde en 'type'. Foto: AP

Der var tilmed et reaityprogram om de tre blondiners umage liv, der hed 'The Girls Next Door'. Programmet kørte fra 2005-2010 og fik i alt seks sæsoner.

