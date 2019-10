Pivfræk Tessie: Nu er jeg liderlig

Søndag går Tessie all in på at imponere Daniel med frækt undertøj

Hormonerne syder endnu en gang i søndagens udgave af knaldeprogrammet 'Ex on the Beach'.

Her har Tessie fået et særdeles godt øje til Daniel, og vil derfor gerne sikre sig, at det er gengældt.

- Daniel ser rigtig fræk ud i sit undertøj, så der skal skiftes tøj, fortæller hun til kameraet.

Med hjælp fra villaens øvrige piger forsøger Tessie derfor at finde det helt rette outfit, hvilket du kan se i videoen ovenfor.

Om missionen lykkes kan du se i søandagens afsnit af 'Ex on the Beach'. Det sendes klokken 20 på Kanal 4 og på dplay.

--------- SPLIT ELEMENT ---------