Reality-stripper: Ham vil jeg bokse mod

Simon Iversen har i programmerne 'Hård udenpå' og 'For lækker til love' vist sine tatoveringer og steroidepumpede overarme. Nu kan man snart få de store muskler at se i aktion, når han til september skal deltage i reality-bokseeksperimentet, 'Stjerneboksning'.

Den tatoverede stripper har dyrket kampsport, siden han var helt lille, og det er ifølge ham en kæmpe fordel, når han skal i ringen til september. Det er endnu ikke fastlagt, hvem der bliver Iversens første modstander i 'Stjerneboksning', men der skulle ifølge Iversen selv være snak om, at det bliver den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Isac Saabye, der skal møde ham i ringen.

Et unfair kamp ifølge den 15 kilo tungere Simon Iversen.

- Jeg har meget respekt for Isac for at stille op mod mig, hvis han gør det.

- Jeg er overbevist om, at Isac er 'the underdog' her. Han har også kampsportserfaring, men jeg har det virkelig inde på benet, for jeg trænet siden jeg var barn, siger taekwando-kæmperen Simon Iversen til Ekstra Bladet.

Foto: Olivia Loftlund

Den selvsikre realitystjerne håber, at han vil møde en modstander, der kan byde ham op til dans. Han nævner den tidligere fodboldspiller Stig Tøfting, som en mulig modstander i kendis-bokseringen.

- Stig Tøfting kunne fandme være sjovt. Han har et ry jo, den lille hidsigprop.

'Plæneklipperen' har tidligere bokset mod en realitystjerne, da Sidney Lee blev knockoutet efter blot syv sekunder i ringen tilbage i 2009.

Et skidt præstation ifølge 30-årige Iversen, som forventer, at han ville kunne klare opgaven langt bedre.

- Jeg er sikker på, at jeg kunne klare det lidt bedre end Sidney Lee. Det var helt fortabt det der jo.

-Han skuffede hele Danmark, kan jeg vist rolig sige på nationens vegne, siger Simon Iversen.

'Stjerneboksning' løber af stablen 7. september. Udover Simon Iversen kan man blandt andet glæde sig til at se Jonas Korsgaard, Nadia Hansen og Mathias Hjort i bokseringen.

