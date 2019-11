Realitystjerne: Ensomt at være influencer

Philip May fra adskillige realityprogrammer indrømmer, at livet som influencer godt kan være ensomt

Hvis man har fulgt lidt med i reality de seneste år, er man ikke i tvivl om, hvem Philip May er.

I 2015 var han med i Paradise Hotel og har siden da deltaget i et utal af programmer i realitygenren.

En af de sidegoder, der de seneste år er kommet ved at deltage i sådanne formater, er, at deltagerne får tonsvis af følgere på de sociale medier.

Det er ingen undtagelse for Philip May, der i skrivende stund følges af 158.000 på Instagram. Derfor er han også blevet interessant for firmaer, der i de senere år er blevet glad for at bruge såkaldte influencere i deres markedsføring.

Men selvom der er gode penge i, at dele betalt indhold med sine følgere, kan det godt blive kedeligt ikke at have en fast arbejdsdag.

- Det kan godt blive ensomt. Det er nogle lange dage nogen gange. Når man har lidt krudt i røven, så kan det godt blive svært, lyder det meget ærligt for den sympatiske realitystjerne.

Mor over andre

Selvom hverdagen kan blive triviel, har den unge realitystjerne fundet ud af, hvordan dagene ikke føles for lange.

- Jeg tager ned og træner. Og så har jeg en roomate, som jeg kan gør total sindssyg oveni 'skallen'. Men altså, jeg har jo selv valgt at gå den her vej, så jeg har også valgt at tage de dårlige ting med, lyder det.

Selvom han får kærlighed fra de mange af hans følgere ved han også, hvad der i sidste ende betyder mest.

- Det betyder jo mere for mig, at min mor siger, hun elsker mig, end Bettina på 60 år fra Køge, siger han.

