Realitystjerne hængt ud: - Jeg er ligeglad med hvad de siger

Et foto af blandt andre realitystjernen Philip May løb med prisen for Årets Pressefoto, men fik indirekte en sviner fra juryen juryen

Der er hverken krig eller ødelæggelse, der er portrætteret på vinderen af Årets Pressefoto 2018. Til gengæld er det fyldt af glitter og glamour - og ja en god portion reality.

I alt var 2545 billeder blevet sendt ind til konkurrencen, men det blev Bax Lindhardts billede af tre festglade realitystjerner, der løb med prisen.

Men bag det festlige ydre gemmer der sig en sørgelig virkelighed. Det var i hvert fald juryens vurdering, da de skulle beskrive, hvorfor det var netop dette billede, der løb med sejren.

Sørgelig virkelighed

Billedet indeholder ifølge dem også en problemstilling. Det viser, at nutidens realityverden er fest og farver, men jo længere tid man kigger på billedet, des mere sørgeligt bliver det, mener de. Det er et spejl på en virkelighed, hvor unge hungrende søger opmærksomhed og anerkendelse, lyder det.

'Det fejrer ikke udviklingen, men retter det hårde blitzlys mod den. Billedet er både fantastisk og forfærdeligt' lyder det i juryens begrundelse.

Realitydeltager Phillip May, som selv optræder på billedet, er dog ikke helt enig i juryens vurdering. Ekstra Bladet fanger ham kort efter offentliggørelsen af vinderen:

- Det er jo for vildt. Jeg har lige hørt det. Nu kommer jeg til at hænge på Det Kongelige Teater forevigt. Det er sgu et fedt billede, og man må sige, vi har fortjent den champagne, siger han begejstret.

Philip May og Camilla Framnes var værter ved dette års Reality Award. Foto: Mogens Flindt

Har det sjovt

Trods den umiddelbare glæde, er Philip som nævnt ikke helt enig i juryens vurdering, men måske er der en smule sandhed bag, erkender han.

- Noget af det er måske rigtig nok, men jeg gjorde det sgu ikke for opmærksomhed. Jeg hældte bare champagne på pigerne, fordi jeg syntes, de var for stive og for dumme at høre på. Så de skulle lige have en skyller, griner Philip May og fortsætter:

- Men man skal jo skyde hetz mod et eller andet, og det ender sgu altid med at være reality-verdenen. Men de mennesker som er i reality, de har det sjovt sammen, og der er jo en grund til, at det kun bliver større og større i Danmark.

I virkeligheden er Philip May ret ligeglad med, hvad andre mener om ham, understreger han.

- Jeg tager det sgu ikke så personligt, jeg gør de ting, jeg gør, fordi jeg synes, det er sjovt, og så er jeg sådan set ligeglad med, hvad andre siger. Så at det decideret skulle være sørgeligt, det synes jeg sgu ikke. Jeg synes, det er sjovt, at sådan et billede kan blive årets pressefoto. Det siger mere om dem, end det siger om os, afslutter han.