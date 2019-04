Realitystjerne i hopla: - Jeg er ludoman

Se minireportagen om Lenny Pihls tur på galopbanen i videoen over artiklen.



Flankeret af reality-stjerner som muskelbundet Simon Iversen fra 'For lækker til love' og charmerende Jonas Korsgaard fra 'Love Island', er Lenny Pihl i flyvende humør. Der er nemlig reality-træf i Klampenborg, til den historiske galopbanes sæsonåbning.

Med kasketten omvendt og lommerne fuld af guld, er Lenny klar til at score kassen på galopbanens hurtige heste.

Dagen starter med gensynsglæde for Lenny, der er taget hele vejen fra Slagelse for at mødes med de andre realitystjerner. Der er krammere hele vejen rundt inde de feststemte tv-kendisser bliver vist ind til deres højbord i galopbanens restaurant, hvor de hurtigt får bestilt en champagne og nogle bajere.

Lenny får dog ikke taget mange tårer af sin øl før fokus bliver rettet mod det forestående væddeløb.

- Jeg skal bare spille på et eller andet. Det er lang tid siden, jeg har fået lov til at spille, og jeg er sgu ludoman. Det er jeg sgu, lyder det fra Lenny Pihl, inden han smider 200 kroner på hest nummer syv.

Han fortryder dog hurtigt, da han finder ud af, at hest nummer et er opkaldt efter Sylvester Stallones ikoniske boksekarakter, 'Rocky', som han er stor fan af. Med få minutter tilbage, når han heldigvis at få smidt penge efter 'Rocky'-hesten.

Navnene er helt essentielle for, hvad der bliver spillet på.

- Jeg kigger også herude (på statistikken red.), men navnene betyder også meget. Man vil hellere have en kæreste med et frækt navn, end en der hedder Elsa, siger Lenny, inden han finder en hest med et godt navn.

- Paris Pearl, det er frækt! Den vinder, udbryder 'Paradise-Lenny'.

Med en øl i hånden, rejser han fra sig højbordet og spæner ned til banen for at følge afslutningen på løbet. Til hans store ærgelse, må han dog erkende, at hverken hest nummer syv eller 'Rocky' er i nærheden af sejren. Faktisk ender hest nummer syv på sidstepladsen.

- Det går heller ikke så godt for mig i livet heller for tiden, så det der med, at syveren ender sidst, det viser bare, hvor vi er.

- Det var fandeme noget lort det der, lyder det fra den frustrede Paradise-vinderen, Lenny, der også er ude med en sviner til hestens jockey.

- Tag dig sammen, hvis du skal blive ved med det der og tjene penge på det, så skal du eddermame stramme op, siger Lenny Pihl.

Efter en skidt start for Lenny Pihl, tager han dog skeen i den anden hånd, og forvandler underskuddet til et solidt plus. Til aftenens sidste løb må han dog se sit overskud forsvinde som dug fra solen, da hans hest taber med et mulehår. Bedre held næste gang, Lenny!

