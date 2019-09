Selvsikker realitybabe: - For smuk til drengene

Da startcastet i den nye sæson 'Ex on the beach' mødte hinanden, var drengene ikke i tvivl: Line Maria fra Vejle var den mest tiltrækkende

'Dur ikke, væk!'

Sådan lyder det i H. C. Andersens eventyr 'Klods Hans', men ordene kunne ligeså godt have været 22-årige Line Maria Busks.

Hun er med i tredje sæson af realityprogrammet 'Ex on the beach', hvor en masse singler leder efter kærligheden, men samtidig bliver mødt af tidligere kærester og flammer.

- Jeg er meget kræsen. Jeg kan sagtens få en masse, men jeg er bare meget kræsen og ikke sammen med hvilken som helst fyr, lyder det fra Line Maria, da hun besøger Ekstra Bladets tv-studie.

Derudover giver hun også det at være på tv skylden.

- Jeg har altid været en meget pæn pige - også med personligheden, uddyber hun.

Kunne ikke love at holde sig fra sex

Udgangspunktet var, at hun ikke ville have sex på tv. Som hun selv siger, så kunne hun ikke love sine forældre, at hun ikke ville dyrke lagengymnastik, men ville for så vidt muligt holde sig fra det.

- Men hvis kærligheden nu bare stod der, og han bare var den eneste ene, så tror jeg, det ville blive svært ikke at lave noget derinde, hvis vi gik op og ned ad hinanden i 30 dage, fortæller Line Maria, der også understreger, at hun aldrig har haft et 'one-night-stand'.

Men hvad var det, der var med fyrene?

- Jeg er måske bare til fyre, der er et par år ældre, slutter hun.

