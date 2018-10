Vild tendens i 'Gift ved første blik': Denne landsdel kan aldrig få det til at fungere

Det lader til, at sjællændere har sværere ved at få kærlighedseksperimentet til at lykkes

Det ser ud til, at kærligheden vokser bedst i den jyske muld eller på fine Fyn.

I hvert fald hvis man kaster et blik på kærlighedseksperimentet 'Gift ved første blik', hvor fire par pr. sæson bliver netop dét.

Hvis man tæller den seneste sæsons par med, er fire par stadig gift efter de fem uger, programmet varer.

Fælles for alle de par, ud over at de i skrivende stund er lykkeligt gift, er, at ingen af dem kommer fra Sjælland.

Se et overblik over parrene, der stadig er sammen, herunder:

Den gik næsten

Der har dog været delvis succes med par, hvor der var en sjællænder involveret. Jakob Bay fra Ringsted og Katrine Aakjær Nielsen fra Aarhus flyttede sammen på Sjælland efter eksperimentet.

Det endte dog med at jyden flyttede tilbage til Aarhus, hvor hun nu bor sammen med sin kæreste.

Mie Sørensen og Simon Kjærgaard Andersen gav også forholdet et skud efter programmet. De nedjusterede dog til kun at være kærester i stedet for ægtefolk. Forholdet varede ni måneder, hvorefter den sjællandske Mie og Jyske Simon måtte sande, at det bare ikke skulle være dem.

Tilfældigt

En af programmets faste eksperter - specialist i klinisk sexologi Gert Martin Hald - mener dog ikke, at man kan sige noget konkret om tendensen.

- Det er nok en tilfældighed. Jeg tror ikke, man kan sige noget om en krig mellem Sjælland og Jylland i 'Gift ved første blik'.

- Hvad kan man sige generelt om de par, der bliver sammen?

- Det er svært at generalisere ud fra parrene. Det er tydeligt ud fra de par, der bliver sammen, at de nok har en indstilling om, at de skal arbejde videre efter de fem uger. De ved godt, at de første fem uger kun er en begyndelse, siger han til Ekstra Bladet.

Ronnie nægtede at smide sin hund ud af soveværelset, selvom den forhindrede hans kone i at sove. Foto: Marianne Overaa/DR

Spørger man guds mand i programmet, præst Michael Brautsch, er der måske en sammenhæng.

- Jeg tror ikke, at man kan sige noget om sjællændere generelt. Selvfølgelig er der ikke forskel på, om du bor i Sorø og Kerteminde. Men der kan være noget om storbyfolk. Det kan da godt være, at der i storbyen er en høj puls og mere af en 'zap'-kultur, siger sognepræsten til Ekstra Bladet.

Ifølge manden i sort kjole og hvid krave kan der være forskel på, hvordan man kan forsvinde ind i mængden i storbyen kontra landet.

- Jeg siger det, fordi jeg selv har boet mange år på landet. Man er måske mere opmærksom på, at alle følger med i, hvad man laver på landet. Både på godt og ondt. Man gør ikke bare noget drastisk og laver det om fem uger efter, siger Michael Brautsch.

Carsten og Eva fra denne sæson 'Gift ved første blik' havde et kort og passioneret forhold. De kommer begge fra Sjælland Foto: DR

Men for præsten, der i denne sæson virkelig har forsøgt at få deltagerne til at give det en chance, er der tre dyder, som er uhyre vigtige, hvis man vil forblive gift.

- Jeg kan i hvert fald sige, at kendetegnene på de gode par er mønsterbrydning. Det at man kan se sin egen tendens og at kunne vende det ryggen. Derudover er tålmodighed og nysgerrighed vigtigt. Det handler om at kunne sige: 'okay, det forstår jeg simpelthen ikke, at du gør, men nu bliver vi sammen, og så prøver jeg at undersøge det'.

Det søde menneske

Præsten har særligt et par i tankerne, når han taler om de gode eksempler.

- Det var var så dejligt at have Randi og Niels med i sæson tre. Randi, det her søde menneske, der konstaterede, at Niels røg cigaretter, og at hun syntes, det var ulækkert. Hun sagde: 'Men nu har man forpligtet sig, og så skal man jo heller ikke bare lige løbe af pladsen. Han er jo manden i mit liv', erindrer præsten.

(t.v) Niels og Randi nyder livet som ægtefolk. (t.h) Det samme gør Michael og Line. Foto: DR

