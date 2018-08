Deltagere raser: 'Luksusfælden' fordrejede virkeligheden

Deltager-parret i aftenens 'Luksusfælden', Allan og Mette fra Aabenraa, er meget utilfredse med den behandling, de har fået i programmet.

- Vi er ikke helt tilfredse, for at sige det mildt. Det var meget iscenesat, og de fik det forskruet og fordrejet, så det kom til at passe i deres kram, siger Allan til Ekstra Bladet.

- Hvordan?

- Min kone bliver udstillet på en forkert måde, og de siger ting, som simpelthen ikke passer. De siger, at hun bruger børnenes penge til spil på nettet. Det har hun ikke. Hun har ikke brugt en krone fra deres opsparingskonto. Men det sælger jo. Jeg har også fortalt dem det, men det er de ligeglade med.

Vandt de fleste penge

- Ja, det siges i programmet, at Mette har brugt 29.000 kroner fra børnenes konto?

- Det passer ikke. Børnenes konto er låst og kan ikke pilles ved. Man glemmer at fortælle, at Mette i forvejen havde vundet de fleste af pengene. Hun har brugt 400 kroner fra en 'Rasmus Klump'-konto, som jeg havde overført, og som er sendt videre til børnene, så det holder slet ikke vand.

- Hvad er der ellers af dårlige oplevelser med programmet?

- De har ikke været sandfærdige. Der er klippet og klistret, så det hele kom til at passe med deres manuskript. Det er ikke i orden.

- Hvordan lyder så Jeres udgave af historien?

- Vi har slet ikke brugt de penge, de påstår. Mad-budgettet er helt ude i skoven. Jeg tror, de har klistret alt fra ble-køb til tøj og gaver på mad-kontoen. Det undrer os en del.

- Men tallene er vel reelle nok. Million i gæld med 35 forskellige kviklån?

- Ja, det kan vi ikke løbe fra. Vi kan hurtigt blive enige om, at det havde set bedre ud,. hvis vi ikke havde taget dem.

Vi skændes ikke. Foto: TV3

Skændes ikke

I programmet lykkedes det eksperterne at få gælden på knapt en million skåret kroner ned med 200.000 kroner, men det ville stadig tage parret 44 år at blive gældfrie under de omstændigheder, der var gældende, da programmet blev optaget.

Hvis det lykkes Mette at få job som pædagog, når hendes nuværende barsel er overstået næste år, og hun derved kan tjene 6.300 kroner mere om måneden, og de bruges til gælds-afvikling, kan gælden være ude af verden om syv år.

- Et gevaldigt spring. Det er dejligt. Vi har styr på det og har mapper til det hele.

- Og I er holdt op med at skændes?

- Det er også bare noget, de har opreklameret. Vi skændes ikke, heller ikke under optagelserne, råber ikke af hinanden. Det er noget pis. På forhånd har de aftalt, hvad de skal sige, læser op af et manuskript. Når vi så siger, at vi er utilfredse med optagelsen, så cutter de bare, stopper med at filme. Så de får det lige præcis lavet, som de vil have det. De giver et meget misvisende billede. Det har jeg også fortalt produktionslederen, Signe Lechly. Hun er fuldstændig ligeglad.

'Tak for lort'

Allan henviser til en SMS, han skrev med punkter, parret er utilfredse med.

Det drejer sig bl.a. om fastfood-forbruget, de påståede skænderier og spillet på nettet.

'Tak for lort', skriver han.

Og han er bestemt ikke tilfreds med svaret fra produktionslederen.

'Tak for din besked. Det er jeg ked af at høre. Jeg håber alt det bedste for dig og din familie'.

- Jeg synes, det er for dårligt at hænge en familie, der er i nød, ud med en historie, der ikke passer. Vi har fået hjælp, og det er vi glade for, men ellers har de ikke gjort andet end at spille os ud mod hinanden. Mette bliver udstillet, og jeg står på sidelinjen og ligner én, der går på McDonalds tre gange om dagen. Vi er blevet tørret, og det er ikke i orden.

Kenneth Hansen - vi taler altid udfra fakta. Foto: TV3

Vi taler udfra fakta

Ekstra Bladet har foreholdt Kenneth Hansen kritikken, og han står ved sin og Mette Reissmanns vurderinger i programmet.

- Vi bygger altid vores handlinger på fakta. Mad-budgettet handler om ting, der er købt i supermarkedet, og dér kan man jo købe alt fra bleer, cigaretter til tøj og gaver. Vi har ikke de enkelte kvitteringer. Vi kan bare se, at der er blevet købt for det beløb, vi siger, der er.

- Hvad så med Mettes spil for børnenes penge?

- Det, vi kan se, og som vi også siger i programmet, er, at der er spillet for 29.000 kroner sidste år fra hendes konto. I samme ombæring er der også taget penge fra 'Rasmus Klump'-kontoen. Om det så er dem, der er spillet for, kan vi ikke se, vi kan bare se, at der er overført penge fra den konto til Mettes. Nu kan jeg ikke huske beløbet her og nu, men jeg mindes, at det er mere end 400 kroner.

- Vi lyver ikke for nogen. Instruerer dem heller ikke i, hvad de skal svare.

- De er også trætte af at blive udstillet som et par, der skændes hele tiden?

- Det hører vi en del gange. Men nogen gange er sandheden ilde hørt. Den virkelighed, de har levet i, stemmer jo overhovedet ikke sammen med den virkelighed, vi viser dem. Det kan jeg godt forstå kan være en chokerende oplevelse, og det er også tit det, der skaber drama i udsendelserne. At folk er uvidende om den måde, de har forvandlet deres penge. Men som sagt, vi taler altid udfra fakta, og det er altid fakta, der underbygger programmet, siger Kenneth Hansen.