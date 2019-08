Efter 'Luksusfælden': Vandt kvart million

I aftenens afsnit af 'Luksusfælden' blev seerne præsenteret for 23-årige Nicolai fra Helsinge, der på blot et enkelt år havde formået at spille godt en halv million kroner væk.

Foruden sin relativt høje indkomst finansierede Nicolai sin ludomani ved hjælp af familie, venner og svinedyre kviklån, hvilket fik hans bekymrede søster, Christina, til at melde ham til programmet.

Eksperterne fik deres sag for og måtte da også hente hjælp udefra, så Nicolai kunne komme i behandling for sin spilafhængighed.

Vandt kvart million

Siden programmet har Nicolai kun haft et enkelt tilbagefald til gambling, som dog skulle vise sig at blive ganske indbringende.

- Jeg fik pludselig lysten, og så faldt jeg i, fortæller Nicolai til Ekstra Bladet om episoden, der fandt sted på en lokal tankstation.

- Jeg spillede for 400 kroner og vågnede dagen efter og tjekker min kupon. Så havde jeg vundet en kvart million.

Nicolai boede tidligere i en campingvogn i en kammerats baghave, da han havde solgt de fleste af sine ejendele for at finansiere sin spilafhængighed. Foto: TV3

For mange ludomaner ville det være så godt som umuligt at modstå fristelsen for at spille videre oven på sådan en gevinst, men Nicolai var standhaftig og satte hælene i.

- Jeg ved jo godt, at det er nu, jeg har muligheden for at starte på en frisk, så jeg vælger at bruge pengene på gælden. Jeg har ikke spillet siden da, siger Nicolai.

- Jeg har jo stadig lysten. Jeg vil altid være ludoman, men det gælder om at kunne kontrollere det.

Kun ét liv

I programmet lægger eksperterne et budget for Nicolai, som gør, at han kan blive gældfri i løbet af seks år, hvis han holder sig på måtten.

Det har ikke været noget problem for ham, og grundet den store spillegevinst kan han blive gældfri langt hurtigere, end han blev stillet i udsigt.

- Jeg er gået fra at have 14 lån til tre. Man plejer at sige, man kun har ét liv, men jeg havde åbenbart to, hvis man kan sige det sådan, fortæller Nicolai, som også har fået en lejlighed, som han brændende ønskede sig.

Familie og venner føler, de har fået 'den gamle Nicolai' tilbage. Foto: TV3

Alt i alt har 'Luksusfælden' været en positiv oplevelse for Nicolai, som inden programmet var bekymret for, at han ville blive udstillet som en idiot med en elendig økonomi.

- Eksperterne kunne jo godt se, at min økonomi ikke fejlede noget, men mit misbrug gik ind og ødelagde det hele. Det er jo ikke fordi, jeg har sløset mine penge væk på restaurantbesøg og nyt tøj. Det er et stort plus, at de tog højde for det, siger Nicolai.

- En af grundene til, at jeg var med i 'Luksusfælden', var også, at jeg gerne vil have fokus på folk, som sidder fast i en lignende situation. Jeg synes, at alle mennesker fortjener en chance til at rette op på deres fejl, og jeg synes slet ikke, der er fokus nok på kviklån, reklamer og tårnhøje renter. Det smadrer menneskers liv.