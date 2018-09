Hård dom i Luksusfælden: I har fucket jeres liv op

Eksperterne på programmet lægger ikke fingrene imellem over for ungt Esbjerg-par

- Siden I blev voksne, har I ikke bestilt andet end at fucke op i jeres liv.

Så barsk lyder beskeden fra TV3-eksperterne Carsten Linnemann og Kenneth Hansen til et ungt par fra Esbjerg, lastbilchauffør Tino på 26 og 25-årige Natasja, der er på barsel, som har boet sammen i syv år.

På den tid har de bestemt heller ikke ladet fornuften råde, når det gjaldt privatøkonomien. Og det på trods af at de har to børn og et tredje på vej.

Økonomien er rent ud sagt kaotisk, som eksperterne kalder det.

Lysten til at ændre en livsstil, der baserer sig på kviklån på kviklån - og lån fra familien - er heller ikke overdreven.

I hvert fald ikke hos Tino, der bare trækker sig tilbage til sit 'frirum' på altanen og lukker af, når Natasja bekymret bringer den kuldslåede økonomi på banen.

- Af samme grund er vi også flyttet fra hinanden flere gange, fortæller Natasja.

Forbruget er hovedløst med hele 14 flytninger i løbet af de syv år. Bil, fjernsyn, samtlige streamingtjenester, playstation, røg, opvaskemaskine og nyt køkken, selvom det gamle sådan set ikke fejlede noget, har bestemt ikke gjort situationen bedre.

Madudgifterne er også høje med 8700 kr. om måneden - og her tynger rundt regnet fire gange fastfood om ugen tungt på budgettet.

I programmet stiller eksperterne sig i en pølsevogn og anretter månedens forbrug, som parret anmodes om at smide i en medbragt trillebør.

Aftenens eksperter, Carsten Linnemann og Kenneth Hansen, på arbejde i Esbjverg. Foto: TV3

Da den er godt og vel fyldt til randen med burgere, hotdogs, fritter, pizzaer, og hvad har vi, er Natasja ved at brække sig.

Tino havde det ikke meget bedre.

- I starten kunne jeg da godt blive lidt småsulten af at se det, men som trillebøren blev fyldt op, havde jeg mest lyst til at kaste op, siger han, men ville dog ikke afvise at få lyst til en hotdog igen på et tidspunkt.

- Pølse med brød er min livret, hedder det.

Parret bruger ikke mindre end 4000 kr. om måneden på området - eller 48.000 om året. Mindst.

I alt skylder parret 692.000 kr. væk - 487.000 til kviklån og 205.000 til familien, som har hjulpet til gennem årene, når det kneb, hvilket det stort set har gjort fra den første i hver eneste måned.

- Og I aner ikke, hvad pengene er brugt til, konstaterer eksperterne.

Det vil tage syv år at blive gældfrie, hvis de går ind på en række krav til fremtidig levestandard, som eksperterne stiller op.

Det lyder der til, at der ikke skulle være nogen problemer med.

Men går det nu så let?

