Luksusfælden: Det hele kører nu

- Jeg er en meget mistroisk natur, og vi tænkte da, 'kan det virkelig passe alt det, de har forhandlet for os', men det gør det. Der er ikke noget at komme efter, og det hele kører nu, siger Lotte fra aftenens 'Luksusfælden'.

Sammen med kæresten/ægtemanden Brian fik hun en gedigen hjælpende hånd fra TV3-eksperterne, Carsten Linnemann og Kenneth hansen, til at få styr på deres økonomi, der var løbet fuldstændig løbsk - trods en disponibel indkomst hver måned på over 50.000 kroner.

Desværre - for dem - var pengene blevet brugt på alt andet end afdrag på den astronomiske gæld, der nærmede sig to millioner kroner.

Brian er flyttet ind hos Lotte og har lært at 'kontrollere' hendes forbrugs-lyst. Foto: TV3

Det fik eksperterne vendt op og ned på. Først og fremmest ved at forhandle aftaler med kreditorerne, der sparede parret for tæt på en halv million kroner, men også ved, at de nu er flyttet sammen igen, efter at have boet hver for sig i lejligheder, siden de blev skilt for halvandet år siden.

Første afdrag til kreditorerne blev sendt afsted 1. februar - de 12.300 kroner, der blev aftalt i programmet.

Resultatet af besøget fra 'Luksusfælden' har været, at Lotte og Brian vil være gældfrie om syv år - noget bedre end de triste udsigter fra starten af programmet, hvor Brian først ville være det om 15 år - Lotte aldrig.

- I kan styre forbruget nu?

- Det kan vi. Han (Brian - red.) har fået mig noget under kontrol. Nu oplever jeg noget, jeg aldrig har oplevet før - at have penge på min konto. Det er vel også på tide. Jeg fylder 50 til sommer.

- Men vi er faktisk sådan lidt kedelige. Vi gør bare alt, hvad der blev sagt, vi skulle gøre, griner Lotte, der siden programmet blev optaget har fået fast arbejde.

Brian begyndte også på arbejde igen som kranfører i går, mandag, efter at have fået en ny hofte.

- Det går bare godt, og vi er blevet behandlet fint hele vejen igennem af 'Luksusfælden', siger Lotte.