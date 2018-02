Luksusfælden: - Jeg følte mig udstillet

Det var noget af en øjenåbner, TV3-eksperterne, Kenneth Hansen og Carsten Linnemann, præsenterede aftenens deltager i 'Luksusfælden', Tina fra Hjørring, for.

Luksusforbruget, finansieret af nye lån, skulle stoppe straks, og det skulle være slut med fastfood, kager, slik, cola'er og røg, hvis hun nogensinde skulle gøre sig håb om at komme ud af den gæld, der hastigt nærmede sig 700.000 kroner.

Men Tina besluttede at tage handsken op, og i dag har hun lagt livsstilen om.

Hun har endda fundet ud af, at man godt kan drikke vand. Man behøver ikke colaer i spandevis for at slukke tørsten.

Tina får en opsang af Kenneth Hansen. Foto: TV3

- Selvfølgelig er vand ikke lige min favorit, men man kan godt drikke det. Også uden at ruste op, griner Tina.

Hun er lykkelig for, at TV3 skabte mulighed for at få et overblik over økonomien, som nu betyder, at hun er gældfri om ni års tid.

- En uge til 14 dage efter, at de havde været her, var jeg meget ked af det. Jeg følte mig udstillet, og jeg fortrød, at jeg havde været med, men da jeg så så programmet, fandt jeg ud af, at det var værre oppe i mit hoved, end det egentlig var, siger Tina.

- Der var jo også en grund til, at du havde meldt dig til programmet?

- Det var der, men jeg vænnede mig hurtigt til min nye virkerlighed. Det er slut med at købe på afdrag.

- Hvordan har din hverdag så forandret sig?

- Der er meget mere glæde. Nu har jeg råd til at gøre nogle ting. Før brugte jeg jo mine penge helt forkert. Da havde jeg aldrig råd til at tage i byen. Det har jeg nu, og der er stadig penge tilbage til mad. Det letter, man bliver mere glad, lyder det tilfreds fra Tina.

